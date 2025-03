"Van dikke vijanden naar dikke vrienden": voormalige concurrenten Bervoets en Everts schieten goed met mekaar op

Bervoets: "Tot we in dezelfde klasse reden en begonnen te duelleren."

Bervoets: "Stefan is 3 jaar jonger dan ik. Toen hij al wereldkampioen werd op zijn 19e (in de 125 cc-klasse, red) waren we nog dikke vrienden."

Bervoets: "Zo is het goed. Je kan geen vijanden blijven, het leven gaat voort. Zeker toen Stefan ziek was, besefte ik dat maar al te goed."

Everts: "Van dikke vrienden ging het naar dikke vijanden. We zijn door een moeilijke periode gegaan, tot we ploegmaats werden bij Yamaha. Dat waren weer leuke tijden. En na onze carrière hebben we mekaar opnieuw gevonden."

Everts: "We staan nu samen met onze kinderen aan de start. Daar hadden we destijds nooit van durven te dromen (glundert)."

Anno 2025 herhaalt de geschiedenis zich. Marnicqs zoon Jarne wint in de 125 cc-klasse, Everts' zoon Liam triomfeert in het MX2-kampioenschap (250 cc).

In de Radio 2-podcast Als de muren konden praten vertelt Stefan Everts over de besmetting die hij in 2019 opliep tijdens een race in Congo. Een malariamug maakte hem het leven zuur.

Nog altijd. "Ik zit met chronische wondes aan mijn hielen. Die bezorgen me veel last en pijn", vertelt de voormalige topcrosser, die 8 tenen verloor.

"Om de drie à vier dagen komt een verpleegkundige langs om me te verzorgen, want als ik veel en lang stap, heb ik last van mijn voeten."