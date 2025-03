"Ik ben zelf geen engeltje": Thorsten Fink legt uit waarom hij vlak voor play-offs opvallende brief lanceerde

Een opvallend charmeoffensief plaatste Genk-coach Thorsten Fink maandagavond vol in de spotlights. In een open brief vroeg de Duitser meer respect voor scheidsrechters. Een dag later geeft hij tekst en uitleg bij zijn oproep (én de timing ervan): "Ik ben zelf geen engeltje, maar het was tijd om er iets van te zeggen", stelde hij in een interview.

Op enkele dagen van de Champions' Play-offs was de emmer even vol bij Genk-coach Thorsten Fink. De Duitser kroop in zijn pen en gooide een opvallende oproep op zijn LinkedIn-pagina.

"Ik begrijp dat voetbal draait om emoties. En ik besef ook dat beslissingen een wedstrijd sterk kunnen beïnvloeden. Maar wat ik mezelf steeds blijf afvragen is: waar is het respect? Iedereen doet zijn best en probeert zijn werk zo goed mogelijk te doen", klonk het onder meer.

De open brief werd gretig gedeeld en kon overal op een pak aandacht rekenen. Maar waar kwam die plotse opwelling bij Fink eigenlijk vandaan?

"Ik had een vrij weekend en dus veel tijd om na te denken over wat er dit seizoen gebeurd is", deelde de oefenmeester in een gesprek. "Je leest ook weleens wat over de scheidsrechters. Ik weet hoe moeilijk hun job is. Ik ben zelf geen engeltje en ik maak ook fouten richting hen, maar aan het einde van de rit moet er wel respect zijn."

"Ook in Duitsland merkte ik dat ze telkens de refs aanvielen en dat is niet fair. We zijn idolen voor kinderen en dus vond ik het tijd om het eens aan te kaarten."