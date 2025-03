"Een jonge Wout van Aert": wie is het nieuwe Britse wonderkind Matthew Brennan?

Naast zijn laatste 4 koersen prijkt telkens het cijfer 1. Visma-Lease a Bike heeft met de 19-jarige Brit Matthew Brennan opnieuw goud in handen. "Hij zal monumenten winnen, de groene trui en veel andere koersen."

In een voorjaar waarin Visma-Lease a Bike niet meer kan rekenen op Laporte (ziek), Vingegaard uitviel in Parijs-Nice en Van Aert zal moeten pompen om Pogacar en Van der Poel te volgen, is Matthew Brennan meer dan een lichtpunt.

De 19-jarige Brit stak een eerste keer zijn snoetje aan het venster tijdens de Omloop door weg te fladderen op de Eikenberg. Na dat optreden won Brennan 4 koersen op een rij.

"Bij de junioren werd hij door zijn ploegmakkers altijd "daddy" genoemd. Matty was toen 16 en toonde toen al zijn leiderschapskwaliteiten, op en naast de weg."

Aan het woord is Giles Pidcock, de vader van Tom Pidcock en destijds ploegleider van Brennan bij het Britse topjuniorenteam Fensham Howes-Mas Design.

"Wanneer ik voor het eerst wist dat Matty een hele grote zou worden? Toen hij ten val kwam in Nokere Koerse voor junioren. Matty bleef toen 5 minuten op de grond liggen, krabbelde overeind, kroop op zijn fiets en reed dat grote gat dicht. Dat is enkel de groten gegeven."