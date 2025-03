Wat je zaterdag niet in beeld zag: Pidcock viel op Cipressa en "reed sneller Poggio op dan Van der Poel en Pogacar"

di 25 maart 2025 06:21

In Milaan-Sanremo was Tom Pidcock (Q36.5) in de spits van de koers een van de grote afwezigen. Nochtans reed de Brit een dijk van een wedstrijd na een val die niet in beeld was.

Vooraf had Tom Pidcock aangekondigd dat hij topfavoriet Pogacar zou kunnen volgen op de Poggio. Maar in de finale van de Primavera was de kopman van Q36.5 in geen velden of wegen te bespeuren. Een offday? Of was er meer aan de hand? "Tom lag erbij toen er gevallen werd aan de voet van de Cipressa. Hij heeft daar 25 seconden verloren", zucht zijn coach Kurt Bogaerts. "Aan de linkerkant kwamen 3 renners ten val en Tom lag erbij." Op de tv-beelden zagen we enkel een kreunende Damien Touzé (Cofidis) en Aurélien Paret-Peintre (Decathlon-AG2R) op de grond liggen. "Tom was toen al weer vertrokken, het begin van een ferme inhaalrace."

Pidcock was aan de voet van de Cipressa gevallen met Touzé en Paret-Peintre.

Ziedende inhaaljacht

Daarna reed Pidcock zich de ziel uit het lijf om nog voorin te geraken. Renner na renner stoof hij voorbij. "Boven kwam hij net tekort om de aansluiting te maken met de groep achter het koptrio Pogacar-Van der Poel-Ganna. Tom reed dus een heel snelle Cipressa", schat Bogaerts in. Op tv zien we meester-daler Pidcock even later zijn wagonnetje aanhaken bij de achtervolgende groep. Op de Poggio zet hij nog eens alles op alles om weg te geraken. "Tom is boven op de Poggio ten aanval getrokken en had een snellere klimtijd dan de 3 koplopers. Maar uiteindelijk werd hij in de slotkilometers teruggepakt."

Het is een beetje frustrerend om zijn eerste wedstrijdblok op zo'n manier af te sluiten. Kurt Bogaerts (coach van Tom Pidcock)

Pidcock was na die inspanning leeggereden, sprintte niet meer mee en werd teleurstellend 40e. "Het is een beetje frustrerend om zijn eerste wedstrijdblok op zo'n manier af te sluiten." "Maar we onthouden dat Tom qua waardes een enorme stap vooruit heeft gezet dit seizoen. Na elke wedstrijd is hij met een positief gevoel naar huis vertrokken, behalve zaterdag dan."

Pidcock kwam in de afdaling van de Cipressa aansluiten bij de groep-Matthews.

Geen Vlaamse klassiekers?

Het is nu wachten tot 18 april om Pidcock nog eens aan het werk te zien. Want de Vlaamse klassiekers laat hij links liggen. "Tom gaat 3 weken trainen in Andorra, waar hij woont. Dat ligt op hoogte, dus noem het maar een hoogtestage van 3 weken", zegt Bogaerts. "Dat trainingsblok is nodig in zijn opbouw naar de Ardennen-klassiekers en mogelijk ook de Giro." Want Q36.5 wacht nog altijd op witte rook van de Giro-organisatie. "Als de ploeg een wildcard krijgt, moet Tom daar mentaal en fysiek klaar voor zijn. Daarom lassen we nu een trainingsblok in." Wat als Q36.5 achter het net vist en geen wildcard krijgt? Zou Pidcock dan even over en weer gaan naar Vlaanderen om nog enkele klassiekers te rijden? "De Vlaamse koersen zijn momenteel niet aan de orde. Maar dat kan altijd veranderen", besluit Bogaerts met een open einde.

volgende wedstrijden Tom Pidcock 18/04 Brabantse Pijl 20/04 Amstel Gold Race 23/04 Waalse Pijl 27/04 Luik-Bastenaken-Luik