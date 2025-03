Verbaasde Toumani Camara blijkt niet zo'n fan van zijn mogelijke bijnaam: "Belgian Tarantula? Nog nooit gehoord"

Wat is een geschikte bijnaam voor Toumani Camara? Een journalist suggereerde vannacht om onze landgenoot "Belgian Tarantula" te dopen, maar Camara zelf werd niet bijster enthousiast van die optie.

"Ik vind Toumani wel een geweldige naam", lachte hij. "Ik heb eigenlijk weinig te zeggen over die bijnamen, maar ik apprecieer het wel."

Zelf noemt Camara zich op sociale media "Too Many Buckets", een woordspeling met zijn voornaam Toumani en vrij vertaald "te veel scores".

Dat journalisten NBA-spelers een bijnaam willen geven, is op zich een mooi compliment voor Toumani Camara : doorgaans zijn het immers vooral de grote kleppers die een bijnaam krijgen.

Toumani Camara kreeg de vraag over zijn bijnaam voorgeschoteld na de match tegen Boston, waarin hij andermaal een van de sterkhouders was bij Portland.

De Blazers verloren voor eigen volk wel met 116-129 van de regerende NBA-kampioen, maar Camara - of moeten we toch "The Belgian Tarantula" zeggen? - speelde wel een uitstekende wedstrijd.

Onze landgenoot was in 36 minuten goed voor 19 punten, 7 rebounds, 3 assists, 2 steals en 2 blockshots.