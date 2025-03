Vader van Noors loopfenomeen Jakob Ingebrigtsen voor rechter vanwege mishandeling zoon en dochter

In Noorwegen is het proces tegen Gjert Ingebrigtsen begonnen. De vader en ex-coach van Jakob Ingebrigtsen wordt verdacht van mishandeling van zijn zoon en zijn dochter Ingrid. Hij verklaart onschuldig te zijn.

Jakob Ingebrigtsen is een 24-jarig loopfenomeen. Op de 1.500, de 3.000 en de 5.000 meter grossiert hij in titels, ook in het veld is hij nummer 1 van de wereld.

De weg naar de top zou over een grillig parcours verlopen zijn. In oktober 2023 deed Jakob samen met zijn broers Filip en Henrik het verhaal van gewelddadig gedrag in hun jeugd.

"We zijn opgegroeid met een zeer agressieve en controlerende vader", vertelden ze in een opiniestuk in de Noorse krant Verdens Gang. "Hij bedreigde ons en gebruikte fysiek geweld."

"We voelen nog steeds ongemak en angst, die we al vanaf onze kindertijd met ons meedragen", schreven de drie atleten nog.

Vandaag is het proces tegen Gjert Ingebrigtsen begonnen. De 59-jarige man zegt dat hij onschuldig is. Als het tegendeel bewezen wordt, kan hij tot 6 jaar cel krijgen.