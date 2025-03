Trekt Filippo Ganna hoogvorm ook door naar kasseikoersen? "Hij droomt van 1 klassieker, maar het weer wordt cruciaal"

ma 24 maart 2025 16:48

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) was in Milaan-Sanremo de derde hond in het kegelspel. Een rol die hij de komende weken ook kan vertolken in de Vlaamse klassiekers? We legden ons oor te luister bij Ciro Scognamiglio, de Gazzetta-journalist die Ganna op de voet volgt.

"Ik voel me moe, want ik ben niet goed hersteld van de Tirreno." Op de vooravond van Milaan-Sanremo klonk Filippo Ganna sceptisch over zijn eigen winstkansen. Was dat zand in de ogen strooien? Want nog geen 24 uur later flankeerde de Italiaan triomfator Van der Poel en Pogacar op de podiumfoto. "Nee, Ganna is geen zandstrooier of een klager. De Tirreno had er echt wel stevig ingehakt bij hem", vertelt Gazzetta-wielerman Ciro Scognamiglio. "Ganna reed een dijk van een Tirreno, waarin hij 2e werd na Ayuso. Hij had geen spijt over die inspanningen. Maar het zorgde wel voor een vermoeid gevoel."

Ganna laat dit jaar de piste links liggen en rijdt geen Giro, de focus ligt op de klassiekers. Ciro Scognamiglio (La Gazzetta dello Sport)

Met een 2e plek in Sanremo lijkt de werelduurrecordhouder wel klaar om de voorjaarscampagne van zijn leven te rijden. En daar zijn meerdere redenen voor. "In tegenstelling tot vorig jaar werd hij deze winter niet geveld door griep en andere ziektekiemen." "Bovendien laat Ganna de piste (zijn grote liefde) dit jaar wat links liggen. Hij traint wel nog soms op de piste, maar skipt het WK baanwielrennen half oktober." En Ganna zal ook niet te bewonderen zijn in de Giro. "Het 1e deel van het seizoen draait dus puur om de klassiekers. Daarna volgt een pauze en de Tour, waar hij de ploeg zal helpen en op etappejacht wil gaan."

Familiemens en chouchou

Maar eerst wil Ganna zijn voorjaarsvorm verzilveren "bij ons". "Milaan-Sanremo was zijn 1e doel deze lente. Parijs-Roubaix is dat andere grote doel. Al wordt het daar moeilijk om Van der Poel te verslaan", beseft Scognamiglio. "Ganna won wel al de belofteversie van Parijs-Roubaix en werd 2 jaar geleden 6e bij de profs. Maar Van der Poel heeft natuurlijk veel meer adelbrieven in de Hel." Het weer zal in Roubaix een cruciale rol spelen voor Ganna. "Hij houdt ervan om in mooi weer te koersen. In de regen is Van der Poel extra in het voordeel met zijn crosscapaciteiten."

Voor de Tirreno heeft Ganna enkele dagen bij zijn vader meegeholpen in de tuin. Ciro Scognamiglio (La Gazzetta dello Sport)