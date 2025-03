Opvallend nieuws uit Nederland: er werd actieve tuberculose vastgesteld bij PSV-speler

Bij een speler van PSV Eindhoven is actieve tuberculose vastgesteld. Dat maakte de club maandag bekend in een officieel statement. Hoewel het risico op verdere besmettingen klein wordt geacht, wordt de situatie bij de club van onder meer onze landgenoot Johan Bakayoko nauwlettend gemonitord.

"Een speler van ons eerste elftal is gediagnosticeerd met actieve tuberculose", meldt PSV in een officieel bericht. "We volgen de situatie nauwgezet op en werken nu samen met de gezondheidsautoriteiten."

Uit voorzorg is een contactonderzoek gestart en zijn betrokkenen geïnformeerd. Tuberculose is een infectieziekte die meestal de longen treft en door de lucht kan worden overgedragen.

Volgens pneumoloog Pascal Wielders van de gezondheidsdienst in Eindhoven is het besmettingsrisico voor de directe omgeving van de speler wel beperkt. "In de buitenlucht is er in principe geen gevaar voor infectie", klinkt het.

De naam van de getroffen speler is om privacyredenen niet bekendgemaakt. PSV benadrukt in de verklaring wel dat het de speler volledig ondersteunt in zijn herstelproces.

"En zodra er relevante updates zijn, zullen we die via onze officiële kanalen delen", schrijft PSV in zijn bericht.

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat andere teamleden of stafleden besmet zijn geraakt. De club, waar onder meer de Belgische international Johan Bakayoko speelt, blijft de situatie in samenwerking met gezondheidsinstanties volgen.