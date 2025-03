Nina Pinzarrone schaatst op WK voor twee: "Ook olympisch ticket van Loena Hendrickx staat op het spel"

di 25 maart 2025 09:17

Woensdag schaatst Nina Pinzarrone als enige Belgische deelneemster de korte kür op het WK kunstschaatsen in Boston (VS). En het WK weegt zwaar door, want met haar resultaat bepaalt ze ook het olympisch lot van de geblesseerde Loena Hendrickx. "Dat maakt het WK de belangrijkste wedstrijd van het seizoen."

Het WK kunstschaatsen is sowieso een belangrijke afspraak, maar dit jaar tellen niet enkel de medailles. "De olympische tickets voor de Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo staan op het spel", legt Inge Van Meensel uit. En dus rekent heel België op Nina Pinzarrone, in afwezigheid van de geblesseerde Loena Hendrickx de enige Belgische deelneemster in Boston. "Ik hoop dus voor Nina dat ze er klaar voor is, want het is de belangrijkste wedstrijd dit seizoen."

Als Nina de top 10 haalt, zijn er twee olympische tickets voor België. Inge Van Meensel

Hendrickx moet hopen op een goed resultaat van Pinzarrone. "Als Pinzarrone de top 10 haalt op het WK, wat zeker haalbaar is, zijn er twee olympische tickets voor België." Die twee tickets zijn dan in principe zogenoemde quotaplaatsen voor België. "Een daarvan is voor Pinzarrone zelf, waarmee zijzelf naar de Winterspelen van 2026 mag." Omdat België geen tweede deelneemster heeft op het WK, moet dat tweede ticket nog bevestigd worden volgend jaar. "Dat tweede ticket zou er een zijn voor een olympisch kwalificatietoernooi in China eind september." "Dat tweede ticket zou dan voor Loena Hendrickx zijn", legt Van Meensel uit. "Zij is na een operatie, op 21 februari, bezig aan een race tegen de klok om die Winterspelen te halen." Als Hendrickx dat niet haalt, dan kan bijvoorbeeld ook Jade Hovine meedoen in China.

Voor Hendrickx is het een race tegen de tijd om schaatsklaar te geraken.

Race tegen de klok

Loena Hendrickx moet het WK dus vanaf de zijlijn bekijken, nadat ze een punt achter haar seizoen had gezet door een knagende enkelblessure.



"In 2019 heeft ze haar enkel gebroken, en sindsdien was dat echt haar zwakke plek. Enkele maanden geleden kreeg zij de keuze: operatie of stoppen. Zij was nog niet klaar om haar carrière te beëindigen, dus was er geen optie." "De operatie is goed verlopen, maar na een operatie heb je enkele maanden nodig om te revalideren. En dan ben je nog niet schaatsklaar. Het is dus echt een race tegen de tijd." "Loena zat het afgelopen (half) jaar ook met heel veel twijfels, omdat ze niet wist wat er aan de hand was. In dat opzicht, lijkt ze nu wel bevrijd. Ik heb het gevoel dat ze kracht heeft geput uit haar diagnose. Ze gaat er nu vol tegenaan om aan die revalidatie te beginnen."

Als er maar 1 ticket is, moet het BOIC beslissen: Nina of Loena? Inge Van Meensel

Maar de kans om zich te kwalificeren voor de Winterspelen heeft Hendrickx dus niet helemaal in eigen handen. "Dat maakt het moeilijk voor haar", ziet Van Meensel.