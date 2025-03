Nicolas Raskin "geeft visitekaartje af" bij eerste basisplaats voor Rode Duivels: "Hij kan heel ver komen"

ma 24 maart 2025 16:30

Als eerste basisplaats kon het tellen. Nicolas Raskin stond zondag voor het eerst aan de aftrap voor de Rode Duivels en trok meer dan zijn streng op het middenveld. Cyriel Dessers en Steven Defour staken de loftrompet af in Sporza Daily.

Beter laat dan nooit. Op zijn 24e kreeg Nicolas Raskin zijn eerste oproepingsbrief in de bus voor de Rode Duivels van bondscoach Rudi Garcia dankzij zijn sterke prestaties bij Rangers in de Schotse competitie en de Europa League.



De middenvelder mocht in de heenwedstrijd tegen Oekraïne al kort invallen en stond verrassend in de basis in de terugwedstrijd. In Sporza Daily vertelt ploegmaat bij de Glasgow Rangers Cyriel Dessers dat die basisplaats niet helemaal verrassend was.



"Ik had al zo'n gevoel na de heenwedstrijd omdat hij mocht invallen. Dat wilde zeggen dat hij goede dingen had laten zien op training. Ik vind hem de enige echte nummer 6 in de selectie, dus ik had het wel gehoopt."



Raskin blonk uit op het middenveld door zijn goede intercepties als "stofzuiger" en zijn voetballend vermogen. "Hij speelde echt een sterke match", gaat Dessers voort. "Hij speelde volledig in dienst van Hans Vanaken en Kevin De Bruyne. Het was om te zien hoe de balans er was."



Die balans miste Dessers al even bij de Rode Duivels. "Ik hoop dat er een vervolg komt, want met de aanvallende kwaliteiten bij de Duivels moet de nummer 6 sober zijn."



"Ik heb soms het gevoel dat ze op die positie ook een patron willen, maar dan zit je met 3 patrons en dat is te veel van het goede."

Alles wat van hem gevraagd werd, deed hij goed. Steven Defour

Op-en-top prof

Het mag dan even geduurd hebben vooraleer Raskin zijn debuut maakte bij de Duivels, maar volgens Dessers was deze interlandbreak het begin van een reeks interlands. Raskin is namelijk enorm veel bezig met het voetbal.



"Nico is een heel relaxte gast, maar echt bezeten door spelletje. Hij is altijd bezig met de video-analisten en stelt vragen aan de trainer. Dat toont zijn enorme winnaarsmentaliteit."



"Hij is een strijder op het veld en hij houdt van hard werken, veel lopen en goeie matchen spelen. Hij zit ook in de fitness en is bezig met lichaam. Hij is op-en-top prof."



Door zijn speelstijl is de vergelijking met Steven Defour snel gemaakt. Defour speelde zelf 52 keer voor de Rode Duivels, al maakte hij zijn debuut als 18-jarige.



"Ik snap de vergelijking wel", vertelt Defour zelf. "Hij is een aanjager en een pitbull die zijn tegenstander niet loslaat. Hij voetbalde goed vooruit en was rustig aan de bal. Alles wat van hem gevraagd werd, deed hij goed."



"Hij speelt al een paar jaar op niveau en doet het goed bij de Rangers. Soms heb je een paar jaar meer nodig, maar hij heeft nu zijn kans gegrepen en de coach weet dat hij op hem kan rekenen."



De volgende stap?