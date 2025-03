Na 2 races al een wissel? Red Bull kijkt nu al of Verstappen andere ploegmaat nodig heeft

ma 24 maart 2025 12:30

Na amper twee races is het al crisisberaad bij Red Bull Racing. Het heikele thema: wie mag zich in de GP van Japan de ploegmaat van wereldkampioen Max Verstappen noemen? Liam Lawson zit na zwakke prestaties al op de wip, Yuki Tsunoda ligt in polepositie voor promotie.

Ploegmaat van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, het is de laatste jaren een van de meest ondankbare jobs in de Formule 1. Vraag dat maar aan Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Perez. Nieuwkomer Liam Lawson moest de Nederlander uitdagen bij Red Bull, maar die uitdaging lijkt voorlopig te groot voor de 23-jarige Nieuw-Zeelander. Na amper twee raceweekends wordt hij zelfs al openlijk in vraag gesteld. Viel Lawson vorig jaar nog degelijk in bij zusterteam Racing Bulls, dan struikelt hij voorlopig over het opstapje naar Red Bull. In zijn eerste race in Australië haalde hij de streep niet, in China werd hij 12e (na diskwalificatie van 3 rijders). Vooral zijn prestaties in de kwalificaties vallen tegen: P18 in Melbourne en twee keer P20 in de (sprint)kwalificaties in China. Twee keer op een rij als allerlaatste eindigen in de kwalificaties, dat is nog geen enkele Red Bull-rijder overkomen.

Ik weet jammer genoeg dat ik geen tijd heb. Liam Lawson

Lawson was de eerste om toe te geven dat het beter moet. "Niemand is tevreden over hoe het gaat", was hij eerlijk. "Ik ben niet dom. Als ik niet presteer, zal ik hier niet meer zijn." De Nieuw-Zeelander stelt dat hij tijd nodig heeft om te wennen aan de Red Bull, "maar jammer genoeg weet ik dat ik geen tijd heb". Iets wat teamadviseur Helmut Marko zonder verpinken bevestigde: "Hij heeft gelijk. Het hangt van de prestaties af."

Tsunoda in?

Na twee races is het bij Red Bull dus al crisisberaad: hebben ze de verkeerde keuze gemaakt om Lawson meteen een kans te geven naast Verstappen? Het team overweegt zelfs om voor de volgende GP in Japan al in te grijpen. Teambaas Christian Horner ontkende zelfs niet dat die optie op tafel ligt. "We hebben genoeg data en zullen daar goed naar kijken." Ook de data van Yuki Tsunoda zullen onder de loep worden genomen, want de Japanner ligt in polepositie om over te nemen. Zelfs Helmut Marko is door het sterke seizoensbegin van Tsunoda bij Racing Bulls bezweken. "Hij heeft een andere aanpak en hij is volwassener dan vroeger", klonk het. Neemt Red Bull opnieuw een risico door Tsunoda uitgerekend voor zijn thuisrace de kans te geven bij de hoofdmacht? Lawson is alvast niet onder de indruk. "Ik rijd al jaren tegen hem. In de lagere raceklassen racete ik tegen hem en versloeg ik hem. En in de Formule 1 deed ik dat ook", deelde hij een prikje uit naar vorig seizoen.