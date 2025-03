Met volle pot Nutella als deel van het succes: hoe "levensgenieter" Eliott Crestan de wereldtop bestormt

Vorige zomer stonden de spotlights al eens op Eliott Crestan. Toen verpulverde hij het 48 jaar oude Belgische record van de legendarische Ivo Van Damme op de 800 meter met een tijd van 1'42"43.



En de afgelopen weken toonde hij nog maar eens dat hij een absolute topper is op die 800 meter. Op het EK indoor in Apeldoorn liep hij naar een zilveren medaille, net als op het WK indoor in Nanjing afgelopen weekend.



"Hij pakt al 10 jaar medailles op internationale kampioenschappen", is Pieter Sisk niet verrast. Sisk loopt net als Crestan 800 meters en is een generatiegenoot van Crestan. Hij heeft de opmars van Crestan dus van dichtbij kunnen volgen.



"Ik ken hem als een rustige gast, die vooral focust op zijn training. Hij heeft al 7 medailles op grote kampioenschappen (waarvan 3 bij de jeugd). Enkel naar die gouden medaille is hij nog op zoek. En hij verdient dat echt."



De 26-jarige Crestan is dus al van bij de jeugd een topper. Maar sinds vorig jaar is de Namenaar meer beginnen focussen op zijn voeding.



"Hij is gestopt met Nutella te eten en hij zegt zelf dat hem dat geholpen heeft voor zijn prestaties nadien. Of dat een 1-op-1 verhouding is, durf ik te betwijfelen", lacht Sisk. "Maar hij heeft zijn staf ook uitgebreid en is professioneler bezig met zijn physical coach en opwarming."