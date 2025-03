Interimaris af: KAA Gent bevestigt vertrouwen in Danijel Milicevic als hoofdcoach tot 2028

ma 24 maart 2025 07:46

KAA Gent heeft net voor de play-offs zijn vertrouwen bevestigd in Danijel Milicevic. De assistent-coach die overnam na het ontslag van Wouter Vrancken mag zich nu hoofdcoach noemen. Hij tekende een contract tot 2028. "Mijn vertrouwen in hem is heel groot", zegt eigenaar Sam Baro.

Voor het eerst sinds 2019 heeft KAA Gent zich nog eens geplaatst voor de Champions' Play-offs. Een pluim die ook Danijel Milicevic op zijn hoed mag zetten. De 39-jarige Zwitser nam in januari het roer over van Wouter Vrancken en kreeg de Gentse trein weer op de rails. Net voor de start van de play-offs wordt de ex-speler van AA Gent nu beloond met een contract als hoofdcoach, meteen tot 2028. "Mili heeft supergoed werk geleverd en heeft ons team naar een hoger niveau gebracht", stelt eigenaar Sam Baro. "Als assistent-coach heeft hij veel ervaring opgedaan bij Hein Vanhaezebrouck en Wouter Vrancken." "Ik heb hem gevraagd om "the best of both worlds" te brengen. Mijn vertrouwen in Mili is heel groot. Hij is een kind van het huis, speelde mee in ons kampioenenjaar en het DNA van KAA Gent stroomt door zijn hele lijf."

We hebben samen al enkele mooie stappen gezet, maar ik ben ervan overtuigd dat het beste nog moet komen. Danijel Milicevic