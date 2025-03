Cian Uijtdebroeks past na opgave in Tirreno voor Internationale Wielerweek Coppi e Bartali

De Nederlandse wielerploeg Visma- Lease a Bike laat weten dat Cian Uijtdebroeks deze week niet koerst in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali. Geen verrassing, de 22-jarige klimmer zag eerder deze maand flink af in Tirreno-Adriatico.

Cian Uijtdebroeks klaagde in Tirreno-Adriatico opnieuw over een "dof gevoel" in zijn benen waardoor hij niet voluit kon gaan. Om het euvel van de baan te krijgen, ondergaat de jonge renner nu onderzoeken.

Geen Coppi e Bartali dus voor Uijtdebroeks. Hij zou er deel uitmaken van de "White Jersey Group" van Visma-Lease a Bike, een selectie jongeren van onder de 25 jaar.

Uijtdebroeks is sinds vorig jaar op de sukkel met het verdoofde gevoel in zijn benen. In het tussenseizoen deed hij veel versterkende oefeningen voor zijn onderrug en paste hij zijn fietspositie aan.

De klimmer maakte zich sterk dat hij zo het probleem had opgelost, maar dat bleek in Tirreno-Adriatico dus toch niet het geval te zijn.