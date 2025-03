Champions League baanwielrennen wordt na 4 jaar begraven, UCI waagt nieuwe kans met Wereldbeker

Dynamische en aantrekkelijke meetings om het baanwielrennen in de kijker te zetten. Dat was het opzet bij de lancering van de Champions League, maar er komt geen nieuwe editie in 2025.

De Internationale Wielerunie wil de Nations Cup opwaarderen als alternatief. Vanaf 2026 krijgt het de stempel van Wereldbeker baanwielrennen en zal het een cruciale afspraak worden voor de WK- en olympische kwalificaties.

De Wereldbeker zal bestaan uit 3 afspraken met de sprint, keirin, scratch en afvallingskoers op het programma.

"Ik ben ervan overtuigd dat de Wereldbeker zal helpen om de populariteit van het baanwielrennen te doen groeien in de aanloop naar de Spelen van 2028", zegt UCI-voorzitter David Lappartient.

Welke steden in aanmerking komen voor de Wereldbeker, is nog niet bekend. De kandidaten kunnen zich sinds vandaag melden bij de UCI.