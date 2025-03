Bondscoach Rudi Garcia charmeert met eerste woordjes Nederlands: "We hebben het gedaan"

Bondscoach Rudi Garcia weet hoe hij de Rode Duivels voor zich kan winnen. Na de overwinning tegen Oekraïne sprak hij zijn ploeg niet alleen in het Frans aan, maar toonde hij ook al zijn kennis van de Nederlandse woordenschat: "We hebben het gedaan."

Bondscoach Rudi Garcia heeft zijn eerste overwinning met de Belgische nationale ploeg beet. Was zijn debuut in Murcia nog een tegenvaller, dan maakten de Rode Duivels het in Genk ruimschoots goed.

"Opluchting? Nee, vooral tevreden", zei de bondscoach achteraf. "Dit is de wedstrijd waarop ik heb gewacht. Ik verwachtte een reactie en dat kreeg ik ook. Het bewijst dat er een ziel in deze ploeg zit."

"Het was geen kwestie van mentaliteit, maar van vertrouwen. Dat zag ik in die black-out van 12 minuten in de heenwedstrijd in Murcia. We moesten de spelers het vertrouwen teruggeven."

En dat is ook gelukt. Rudi Garcia vertelde het zijn kern zelfs in beide talen. "Ik ben nog bezig met het leren van het Nederlands, maar ik heb wel al kunnen zeggen: "We hebben het gedaan", zei hij in het Nederlands.

"Ik hoop dat we hiermee de campagne voor het WK 2026 op de best mogelijk manier kunnen beginnen." Hoeveel Nederlandse woordjes kan de bondscoach in tussentijd al leren?