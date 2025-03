Alizé Cornet maakt verrassende comeback: voormalig nummer 11 keert terug uit pensioen

Alizé Cornet (35) keert binnenkort terug uit haar tennispensioen en neemt deel aan het WTA 250-toernooi in Rouen. Op 14 april staat de voormalige winnares van de Fed Cup terug op het veld nadat ze 10 maanden geleden haar pensioen had aangekondigd.

Alizé Cornet mag zich binnen enkele weken terug tennisster noemen. Vorig jaar in mei ging Cornet nog met pensioen, maar nu keert ze dus terug op haar beslissing. Volgende maand maakt ze haar comeback op het WTA 250-toernooi in Rouen, in Frankrijk.

Cornet kijkt al uit naar het moment dat ze terug op het veld staat: "Ik ben ontzettend blij dat ik weer op de banen van Rouen mag spelen. Het wordt een heel leuke terugkeer in competitie."