Aan vooravond Play-offs richt Thorsten Fink zich in opvallend bericht tot de refs: "Die haat kan het voetbal doden"

Een opvallende boodschap vlak voor de Champions' Play-offs. Op LinkedIn schreef Thorsten Fink een open brief naar alle scheidsrechters. De trainer van Genk predikte rust en gaf hen rugdekking tegen de "haat in onze samenleving". "Zonder jullie zou het mooie spel niet mogelijk zijn", klonk het. Lees het volledige bericht hieronder.

De afgelopen weken en maanden hebben we veel gelezen over schrijnende situaties met scheidsrechters in verschillende competities.



Fans, coaches en zelfs clubs zijn keer op keer hard voor scheidsrechters, zowel in het amateur- als het profvoetbal. Mijn zoon speelt amateurvoetbal, en wanneer ik tijd heb, ga ik naar zijn wedstrijden kijken. Ook daar zie ik soms vijandigheid, zelfs van ouders.

Pierluigi Collina, de legendarische scheidsrechter, zei onlangs dat het moeilijker dan ooit is om scheidsrechter te zijn en noemde de haat tegen scheidsrechters "de kanker die het voetbal kan doden.”



Ik begrijp dat voetbal draait om emoties. Voetbal betekent succes – zowel sportief als economisch. En ik besef ook dat beslissingen een wedstrijd sterk kunnen beïnvloeden. Maar wat ik mezelf steeds blijf afvragen is: waar is het respect? Iedereen doet zijn best en probeert zijn werk zo goed mogelijk te doen.

Natuurlijk worden er fouten gemaakt. Niemand is perfect. We zijn geen machines. En zelfs dan kunnen er fouten gebeuren, zoals sommige AI-tools ons al hebben laten zien.



Niemand ter wereld verdient haat. Helaas zien we in onze samenleving ontwikkelingen die niet bepaald positief zijn. Laten we daarom het goede voorbeeld geven en zorgen dat waardering, tolerantie en acceptatie weer een grotere rol gaan spelen.



Om die reden wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om alle scheidsrechters te bedanken. Jullie doen fantastisch werk. Laat je nooit ontmoedigen. Zonder jullie zou het mooie spel niet mogelijk zijn.