700 kilometer in 12 dagen: ex-meerkamper Thomas Van Der Plaetsen kajakt dwars door België voor het goede doel

Thomas Van der Plaetsen (34) vaart dwars door België om geld in te zamelen voor het kinderkankerfonds. Zijn motivatie? Zijn nichtje van 10 vocht tegen leukemie en die strijd heeft een diepe indruk nagelaten op hem en zijn familie. "Het nieuws was een enorm grote shock. Ik vond dat ik iets moest terugdoen", geeft Van der Plaetsen aan in zijn interview met Sportweekend.

Hoe kwam Van der Plaetsen op dat idee? "Ik ben beginnen te kijken op de kaart en keek of je alles in België kan verbinden met het water. Zo ben ik beginnen te plannen en is dwars door België geboren."

Door van het meest zuidelijke punt van België (Torgny) naar het Westerpunt in De Panne te varen, legt Van der Plaetsen 700 kilometer af in 12 dagen.

Het is heel zwaar. Ik zit ongeveer 12 uur per dag in de kajak

Het is heel zwaar. Ik zit ongeveer 12 uur per dag in de kajak

Zijn kajaktocht verloopt daarnaast ook niet zonder slag of stoot: "Ik ben de vorige dagen vrij ziek geweest. Het was een marteling om telkens in de kajak te gaan zitten en te blijven doorgaan”, geeft een uitgeputte Van der Plaetsen aan.

Voor de ex-meerkamper zijn het eentonige dagen op het water: “Het is heel zwaar. Ik zit ongeveer 12 uur per dag in de kajak."

Binnen 2 dagen komt Thomas Van der Plaetsen aan in De Panne. “Ik denk dat het even gaat duren voor ik terug met plezier in de kajak ga kruipen", geeft hij toe met een glimlach. De kans is dus vrij klein dat we hem nog zullen terugvinden op het water.