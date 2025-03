"Houston, we have a problem": Verenigde Staten maken zich een jaar voor WK in eigen land ernstige zorgen over nationale ploeg

ma 24 maart 2025 17:18

Terwijl onze Rode Duivels na de ommekeer tegen Oekraïne vooral lof oogsten, is de Nations League voor sommige landen een gigantische teleurstelling geworden. In de Verenigde Staten, volgend jaar gastland voor het WK, zijn pers en analisten snoeihard na nederlagen tegen Panama en Canada. "In plaats van uit te blinken, zijn ze volledig geflopt."

Op enkele dagen tijd lijkt de Amerikaan het vertrouwen volledig kwijt in hun "Stars and Stripes". Vrijdag leden de Verenigde Staten, in de halve finale van de Noord-Amerikaanse versie van de Nations League, een pijnlijke nederlaag tegen Panama (0-1). Gisteren ging ook de strijd om de 3e plek verloren tegen de buren uit het Noorden, Canada (2-1). De kritieken nadien logen niet. Een overzicht.

De pers: "Een nieuw dieptepunt"

"Een nieuw dieptepunt", klinkt het bij rechtenhouder CBS. "Voor het eerst in de geschiedenis van de Nations League is de VS er niet in geslaagd om te winnen."



"De spelers blijven een ideeënloze, onderpresterende warboel vol grote talenten", legt NBC de schuld deels bij bondscoach Mauricio Pochettino. De voormalige trainer van PSG en Tottenham, is sinds september aan de slag in de VS.

10 wedstrijden scheiden de ploeg van een WK waar de wereld naar ons zal kijken. The Washington Post

"Spelers zoals Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic en Yunus Musah (Milan), hadden de mogelijkheid om te tonen dat de problemen onder voormalig bondscoach Gregg Berhalter niet fundamenteel waren. Maar ze leverden prestaties beneden alle peil, en wisten niet wat te doen. Pochettino deed niets om dat te veranderen."



The Washington Post zag dan weer hoe een unieke opportuniteit verkwanseld werd. "Het was vooral teleurstellend omdat de groep die de basis zal vormen op het WK aanwezig was. Maar in plaats van uit te blinken, zijn ze volledig geflopt."



"Enkel de Gold Cup deze zomer, en 10 vriendschappelijke wedstrijden, scheiden de ploeg van een WK waar de wereld naar ons zal kijken."

De analisten: "Nationale trots ontbreekt"

Vooral de kritiek van oud-spelers, zoals 157-voudig Amerikaans international Landon Donovan, is vernietigend: "Ik ben het zo beu om te horen hoe talentvol deze groep is. Als je er niet staat wanneer het moet, en geen s*** geeft om de nationale ploeg, kom dan gewoon niet", is de ex-speler van Bayern München en LA Galaxy duidelijk. "Talent hebben is goed, maar trots zijn om dit truitje te dragen is cruciaal."

Hetzelfde geluid klinkt bij voormalig Fulham-speler Clint Dempsey: "Het was gedoemd om te falen. Iedereen is zich tegen elkaar aan het keren. Toen ik op het veld stond, gaf ik altijd alles wat ik had. Dat mis ik bij deze jongens."



Ook Thierry Henry, die aanwezig was bij de wedstrijd als analist voor CBS, liet zijn licht schijnen over het Amerikaanse team: "Het was een teleurstelling. Ik zie geen samenhang op het veld, of ernaast. Voor mij was het vooral de manier waarop ze speelden. Tegen Canada kan je verliezen, maar Panama is een ander verhaal. Ik ben oprecht bezorgd over deze ploeg."

Bij Jozy Altidore, de spits die furore maakte bij AZ tussen 2011 en 2013, klinkt echter een oproep tot meer steun: "Het is oké om gefrustreerd te zijn. Maar blijf deze jonge ploeg aanmoedigen op een positieve manier."

De bondscoach: "Nog genoeg tijd"

Na de wedstrijd bereikten de negatieve commentaren ook de Argentijnse bondscoach Mauricio Pochettino.

Binnen een jaar zeg ik: "Houston we have a problem". Mauricio Pochettino