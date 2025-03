"Fuck": Tibor Del Grosso reageert kort en krachtig na mislopen eerste profzege

Tibor Del Grosso heeft de ontgoocheling van zich afgeschreven met een kort en krachtig bericht. "Fuck", stuurt hij de wereld in op het sociale medium X. De 21-jarige Nederlander werd in Catalonië op de streep geremonteerd.

Voor de microfoon van Eurosport reageerde Tibor Del Grosso uitgebreider. "Het was heel erg nipt en dat maakt het zuur", zei de aanvaller.

"Dat was eigenlijk niet het plan, maar de ploegmaats achter mij zeiden dat ik moest gaan."

"Ik had het gevoel dat ik een groot gat had bij het ingaan van de laatste kilometer, maar ik had ook erg slechte benen", ging hij voort. "Het was een van de langste kilometers van mijn leven."