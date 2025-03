"Dankzij hem kon ik meesprinten voor 4e plek": Sanremo-debutant Arjen Livyns was onder de indruk van pechvogel

di 25 maart 2025 14:35

Arjen Livyns was de beste Lotto-renner in Milaan-Sanremo.

Dit voorjaar trekken we na de koers telkens naar een opvallende debutant. In Milaan-Sanremo is Arjen Livyns de uitverkorene. De Lotto-renner zat in de groep die sprintte voor de 4e plek, maar was na afloop toch wat teleurgesteld.

17e in de Omloop, 13e in Nokere Koerse en nu 25e in Milaan-Sanremo. Het is wat tussen de mazen van het net geglipt, maar Arjen Livyns is een heel keurig voorjaar aan het rijden. "En toch had ik zaterdag een wrang gevoel na de wedstrijd", zucht de 30-jarige Lotto-renner. "Ze hadden me gewaarschuwd dat de aanloop naar de Cipressa heel hectisch zou zijn. En waar liep het net fout voor mij? Aan de voet van de Cipressa."

Met Pidcock en Milan op Cipressa

Livyns (30) was in de rol van werkpaard gestart in zijn eerste Milaan-Sanremo ooit. "Door de afwezigheid van De Lie reed heel de ploeg in dienst van Jenno Berckmoes, die zijn eerste wedstrijd reed na ziekte." "Het was mijn bedoeling om mee over de Cipressa te gaan en Jenno in een goede positie aan de voet van de Poggio te brengen. Maar op de Cipressa zag ik Jenno al snel lossen. Ik mocht daarna mijn eigen finale rijden."

Pidcock maakte heel veel indruk. Arjen Livyns

Alleen werd Livyns aan de voet van de Cipressa opgehouden door een val. "Ze vielen aan de linkerkant rond positie 30. Ik moest vol in de remmen en was daarom niet mee met de 1e groep achter Van der Poel, Pogacar en Ganna." Livyns kwam boven op de Cipressa in het gezelschap van Milan en Pidcock. "Die laatste maakte bijzonder veel indruk. Hij kwam van verder terug dan ik en moest dus een veel grotere inspanning doen op de Cipressa om terug te keren." "Het is ook dankzij Pidcock dat we terugkeerden bij de groep die mocht sprinten voor de 4e plek. Pidcocks afdaling van de Cipressa was impressionant en op de Poggio demarreerde hij nog eens met Alaphilippe." Livyns trok uiteindelijk "met een goed gevoel" naar de sprint voor de 4e plaats. "Maar ik zat aan de verkeerde kant en spurtte vol in de wind." "Dat zorgt een beetje voor een wrang gevoel, want er zat veel meer in dan die 25e plek. Jammer, want als je als helper je eigen kans krijgt, wil je die met beide handen grijpen. Zeker nu ik einde contract ben."

Thuismatch in de E3

Livyns gooide enkele jaren geleden al hoge ogen in zijn eerste Ronde. Hij reed toen over alle hellingen samen 32 seconden sneller dan een zekere Wout van Aert. "Als kopman van Bingoal-WB zat ik toen ik vaak mee in de finale. Maar voor de prijzen rijden lukte niet." "Lotto heeft me in 2023 binnengehaald om De Lie te ondersteunen in de finales van klassiekers. Dat is ook mijn rol de komende weken. Maar als de omstandigheden het toelaten, mag ik mijn eigen kans gaan." Livyns hoopt dat zijn "zoekende" kopman dit voorjaar nog resultaten rijdt. "Hopelijk wordt Arnaud nog enkele procentjes beter en zit hij erbij in koersen zoals Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Op klasse kan hij dan voor de verrassing zorgen."

Dat ik op alle terreinen inzetbaar ben, is mijn grootste kwaliteit en vloek tegelijk. Arjen Livyns

Vrijdag wordt een thuismatch voor Livyns, want de finish van de E3 Harelbeke ligt op een 1 km van zijn deur. "In plaats van een koffietje te drinken op de ploegbus zal ik na afloop snel thuis koffie zetten", gniffelt Livyns, die ook nog het drieluik aan klimklassiekers op zijn planning heeft staan. "Dat ik op alle terreinen inzetbaar ben, is mijn grootste kwaliteit en vloek tegelijk. Ik rijd Vlaamse klassiekers door mijn parcourskennis (Livyns groeide op langs het Ronde-parcours)." "En omdat ik niet veel weeg, word ik ook ingezet in de klimklassiekers."

Wielermanager

Tussen de vele klassiekers door vindt Livyns ook nog telkens een gaatje om zijn Wielermanager-ploeg aan te passen. "Met dank aan mijn fanatieke vrienden, die me voor elke koers scherp houden in ons WhatsApp-groepje." Met zijn team "Harder trappen" staat Livyns 17.252e met 820 punten. "Als trouwe hond heb ik natuurlijk De Lie in mijn ploeg. Maar hij heeft helaas nog niet veel opgebracht." "Of ik mezelf heb geselecteerd? Uit principe doe ik dat niet en normaal gezien ben ik ook geen grote puntenpakker." "Al heb ik dit voorjaar toch al wat punten gesprokkeld. Hopelijk kan ik de mensen die mij gespeeld hebben de komende weken nog wat punten bezorgen."