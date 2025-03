"Dag en nacht contrast": Peter Vandenbempt ziet "enorme opsteker" voor Duivels, die opnieuw harten veroveren

De Rode Duivels hebben gisteren de rug gerecht tegen Oekraïne met een 3-0-zege en zich zo van het behoud in de hoogste divisie van de Nations League verzekerd. Onze analist Peter Vandenbempt zag dat bondscoach Rudi Garcia het antwoord kreeg waar hij om gevraagd had. "En niet enkel op vlak van resultaat, ook de manier waarop."

Het deed zeker en vast deugd. Bondscoach Rudi Garcia had een antwoord gevraagd en hij heeft die gekregen. Niet enkel op vlak van het resultaat, maar ook de manier waarop.



Het was dag en nacht contrast met afgelopen donderdag. Vol gas, drive, tempo, overgave, pressing en ik moet zeggen in een heel fijne sfeer. Het was een goed idee van de voetbalbond om in het gezellige stadion van Genk te spelen.



Het publiek heeft zijn rol gespeeld. Er was geen gefluit, geen ongerustheid of ze werden niet ongeduldig tijdens die moeilijke eerste periode van de Belgen en nadien hebben ze de ploeg vooruit gestuwd.

Het was 100% een geslaagde avond. Peter Vandenbempt

België heeft zich mentaal sterk getoond. Dat was toch ook een vraagteken na afgelopen donderdag, want Oekraïne verdedigde massaal in laag blok, geen ruimte, tijd rekken, overtredingen maken. België kreeg geen kansen in de eerste helft.



De expected goals bedroeg 0,29 in die eerste helft, maar ze zijn blijven beuken, proberen en ze hebben de muur gesloopt. Ze waren fysiek duidelijk klaar, want ze zijn blijven lopen en werken. Ik heb het gevoel dat het geleden was van de EK-wedstrijd tegen Roemenië toen ze met de rug tegen de muur stonden dat ze nog zo veel energie uitstraalden.



In wat toch een moeilijk jaar is geweest - ze konden 5 van de laatste 6 wedstrijden niet winnen - was het 100% een geslaagde avond. We hadden dat eigenlijk vooraf kunnen weten want als België zo'n knock-outwedstrijd speelt, dan is dat altijd geslaagd. In 1985 tegen Nederland in een uitgeregende wedstrijd en natuurlijk tegen de Tsjechen om naar het WK van 2002 te mogen.

Uitblinkers Lukaku en De Bruyne

Kevin De Bruyne had vooraf gezegd of het niet beter was om in de B-divisie te spelen, want dan kunnen ze meer wedstrijden winnen, punten sprokkelen en hoger op de FIFA-ranking komen.



Ik moet zeggen dat hij dat zelf een beetje verprutst heeft want hij was de grote aanjager. Hij was energiek, opgenaaid - hij gaf zelfs een duw aan de grensrechter -, hij ging druk zetten, het tempo erin houden, zijn corners en vrije trappen waren gevaarlijk. Hij heeft nog maar eens getoond dat hij onmisbaar is voor België op dit niveau.



En Romelu Lukaku, chapeau moet ik nog maar eens zeggen. Hij kende een moeilijke match met de hele tijd 2 of 3 verdedigers die letterlijk overal aan zijn lijf sleurden en trokken en hingen en veel fouten maakten. De ref was voor mij te laks, maar hij had nauwelijks een bal goed geraakt. Dan was er die enorme misser bij 0-0, hoeveel spitsen zouden dan niet in de grond kruipen?



En dan toch nog 2 geweldige doelpunten maken, ja hij is mentaal niet te kraken. Hij heeft er weer 3 van de 4 gemaakt over deze 2 barragewedstrijden heen. En van die twee, samen met Courtois - die nu geblesseerd was - werd gezegd: kijk, ze hebben zich vol geëngageerd om er nog 1 keer alles aan te doen voor de Belgen tot en met het WK. Dat hebben ze getoond, zou ik zeggen.



Hans Vanaken heeft zijn beste wedstrijd gespeeld voor de Rode Duivels. Peter Vandenbempt

Maar goed, ze waren niet alleen. Ik pik er nog een paar uit. Hans Vanaken heeft zijn beste wedstrijd gespeeld voor de Rode Duivels. Hij werd over het hoofd gezien door Tedesco, maar heeft harder gewerkt en misschien nog meer gelopen dan bij Club Brugge waar hij de grote patron is. Hij deelde een assist uit, kwam 2 keer typisch Vanaken opgedoken en had bijna gescoord.



Nicolas Raskin vind ik toch de ontdekking. Na 5 minuten kreeg hij al onterecht geel op zijn positie. Dat is zeer vervelend, maar wat een energieke pitbull is dat met goede voeten.



Een laatste vermelding hou ik voor Alexis Saelemaekers. Hij is veruit de zotste van de hoop en zo voetbalt hij ook. Hij is een soort ongeleid projectiel, precies een speelgoedje dat je moet opdraaien, loslaat en dat dan alle kanten uitschiet.



Je zet hem erop en hij steekt de boel in brand. Hij is een geweldige joker om in de kern te hebben. Maar vooral - en dat is het belangrijkste - het was een echt goede collectieve prestatie en dat zou ik ook gezegd hebben mocht het nog 2-1 geworden zijn, maar het klinkt wel geloofwaardiger bij 3-0.

Bevestiging nodig

Of dit echt de wederopstanding is en het nieuwe begin onder bondscoach Garcia? Daar zou ik toch voorzichtig mee zijn. Er is geen euforie zoals De Bruyne ook zei, want de wedstrijd in Murcia donderdag is ook nog maar net geweest. Deze veegt dat niet zomaar uit.



Ik herinner me 2 jaar geleden na de overwinning in Zweden en de wedstrijd in Duitsland. Dat waren de eerste 2 wedstrijden onder Tedesco. Toen dachten we dat de nieuwe generatie hetzelfde kon als de oude en dat we geen soort overgangsperiode tegemoet gingen. Dat is toch een beetje tegengevallen.



Alles wat ik heb gezegd, moet bevestigd worden. Nu is een 6 op 6 nodig in de WK-kwalificatiematchen tegen Noord-Macedonië en Wales in juni. We gaan ook nog moeten kijken hoe ze overeind blijven in een echt moeilijke wedstrijd.



De fans zijn toch opnieuw gewonnen voor deze Belgen. Peter Vandenbempt

Maar het is een enorme opsteker voor Rudi Garcia, voor Vincent Mannaert en het nieuwe project. Beginnen met een ontgoocheling, dat zou niet goed zijn. En het is toch belangrijk om in de A-divisie van de Nations League te blijven, om tegen betere ploegen te voetballen.



Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van dit elftal en de jonge spelers. De redenering van De Bruyne begrijp ik wel, maar het blijft toch vreemd. Je wil toch tegen de groten voetballen.



En niet onbelangrijk voor de voetbalbond: de reclame voor de Rode Duivels. De fans gisteren in het stadion en voor de tv zijn toch opnieuw gewonnen voor deze Belgen.



Het moet allemaal nog eens bevestigd worden, maar het is toch een opsteker voor de campagne die de bond heeft gelanceerd met l'Union Fait la Force om een nieuwe vibe te creëren rond de Rode Duivels. Wel, dat kan natuurlijk met dit soort wedstrijden en dit soort prestaties.