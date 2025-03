"Broek omlaag": Lamine Yamal pareert kritiek Rafael van der Vaart op zijn manier

Spanje kwalificeerde zich in de Nations League voor de Final Four door Nederland te verslaan na strafschoppen. Lamine Yamal eiste een hoofdrol op door de 3-2 droog tegen de touwen te jagen, maar miste later in de strafschoppenreeks nog een penalty na een slappe elfmeter.

Na de heenwedstrijd in Nederland, die op een 2-2 gelijkspel eindigde, hekelde ex-international Rafael van der Vaart het gedrag van Yamal.

"Het leek wel alsof Yamal er niet heel veel trek in had vandaag. Ik zie toch maniertjes waar ik me al een beetje aan begin te ergeren. Broekie een beetje te laag, niet echt zijn best doen en wegwerpgebaren", was Van der Vaart van mening.

De Nederlandse analist irriteerde zich duidelijk aan de manier waarop Yamal op het veld stond: "Als je zo jong bent, dan mag je nog steeds blij zijn dat je voor Spanje uit mag komen hoor, hoe goed je ook bent."



Lamine Yamal had het commentaar van Van der Vaart duidelijk niet gemist en liet dat merken door ostentatief zijn broek naar beneden te trekken.





Na de wedstrijd trapte Lamine Yamal nog even na richting Van der Vaart. "Broek omlaag, één doelpunt, penalty gemist en in de halve finales", staat er te lezen op zijn Instagram.