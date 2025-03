ZILVER! Eindschot komt net te laat, maar Eliott Crestan loopt ook op het WK naar 2e plaats op 800 meter

Na zijn tweede plaats op het EK in Apeldoorn twee weken geleden was Eliott Crestan ook met ambities afgereisd naar het WK indoor in China. Onze landgenoot had zonder veel moeite de reeksen en de halve finales overleefd.

In de finale nestelde Crestan zich na de start meteen in het spoor van de Amerikaan Josh Hoey, de topfavoriet. Even moest hij ook de andere Amerikaan, Brandon Miller, voor zich dulden, maar in de laatste ronde had Crestan nog een versnelling in huis.

Hij snelde naar de tweede plaats en plaatste in de slotmeters nog een aanval op het goud van Hoey, maar Crestan strandde uiteindelijk op 4 honderdste seconde: 1'44"81. Exact hetzelfde verschil waarmee hij het goud verloor op het EK.