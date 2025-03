Ze kan het nog altijd: Lindsey Vonn sluit Wereldbeker Super-G af met eerste podiumplaats sinds 2018

Ze was er al een paar keer gevaarlijk dichtbij gekomen, vandaag was het eindelijk zover voor Lindsey Vonn. De Amerikaanse weet weer hoe het voelt om op een podium te staan.

Dat kunstje flikte ze vandaag in de Super-G van Sun Valley in Amerika, waar ze tweede werd. De laatste keer dat ze op een podium stond, was op 15 maart 2018. Toen werd Vonn derde in Zweden.

De skilegende hing dan een hele tijd haar skilatten aan de haak, maar maakte dit seizoen haar comeback - met knieprothese. Als vanouds vloog ze vandaag over de piste tijdens de slotmanche van de Wereldbeker Super-G.

Dat ze een knalprestatie had neergezet, besefte ze meteen ook zelf. Ze gooide haar armen de lucht in bij het zien van het scorebord.

Vonn heeft in haar carrière nog één groot doel: de Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo.

De overwinning was vandaag voor Lara Gut-Behrami. De 33-jarige Zwitserse snoepte zo op de valreep ook nog de eindwinst in de Wereldbeker af van de Italiaanse Brignone.