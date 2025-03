Seizoensrevelatie Lukas Kubis zet bloedvorm nog wat meer in de verf: hij is de beste in Franse eendagskoers

Slovaaks kampioen Lukas Kubis heeft Unibet Tietema Rockets de eerste zege van het seizoen bezorgd. De voorjaarsrevelatie was de sterkste in de Franse eendagskoers Cholet Agglo Tour. Hij vloerde Benjamin Thomas en Niklas Larsen in een sprint met 3 na een dag vol regen en valpartijen.

Bij heel wat Wielermanagers is hij dit seizoen de absolute poulain: Lukas Kubis. Voor een prijs van amper 2 miljoen verzamelde hij al heel wat punten in het spel dankzij knappe ereplaatsen in het Vlaamse voorjaar.

Zo werd de Slovaakse kampioen 6e in Omloop Het Nieuwsblad en 9e in Kuurne-Brussel-Kuurne. Maar vandaag bewees hij dat hij ook kan winnen.

In de Franse eendagskoers Cholet Agglo Tour, zo'n 205 kilometer lang, bleek hij de beste in een groepje van 3. Kubis kwam onderweg nochtans ten val bij een van de vele crashes in het regenweer. Ook onder meer kandidaat-winnaar Jenthe Biermans ging tegen de grond, hij stapte uit koers.

Maar Kubis hield duidelijk weinig schade over aan zijn smak en ging zelf aanvallen in het slot. Pistier Benjamin Thomas (Cofidis) en de Deen Niklas Larsen (BHS-PL Beton Bornholm) trokken mee.

In de sprint haalde de Slovaak het uiteindelijk makkelijk. Zo onderstreept hij nog eens zijn bloedvorm van de laatste weken.

Voor zijn team Unibet Tietema Rockets is het meteen ook de eerste zege van het jaar. Andreas Stokbro bezorgde de ploeg van Bas Tietema nog wat meer vreugde met een 4e plek.