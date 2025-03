Opvallende opwarming bevestigde het vermoeden rond Thibaut Courtois: "We willen geen risico's nemen"

Wat is er aan de hand met Thibaut Courtois? Dat was de vraag die iedereen zich luidop stelde toen bleek dat Rudi Garcia de doelman uit zijn ploeg gelaten had voor de terugwedstrijd tegen Oekraïne. Dat hij na dat nieuws een opvallende opwarmbeurt van amper een minuutje deed, bevestigde het vermoeden: "Het is een keuze uit voorzorg", klonk het bij de Rode Duivels.

Geen Thibaut Courtois vanavond in doel bij de Rode Duivels.



"Het is een keuze uit voorzorg", gaf de Belgische voetbalbond inmiddels de reden achter de opvallende keuze om hem niet te laten spelen tegen Oekraïne.

Ook bondscoach Rudi Garcia gaf al kort duiding bij rechtenhouder VTM: "Hij is niet 100%. Het een gedwongen keuze dat hij niet speelt."

"We wisten al dat hij wat kleine zorgen in verband met de knie had, daardoor miste hij onlangs een wedstrijd in La Liga. Hij kon de heenmatch spelen, maar drie dagen later opnieuw in doel staan, was gewoon te snel geweest. We willen geen risico's nemen."