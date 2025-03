Lucas Coenen zorgt na bijna 5 jaar nog eens voor Belg op MXGP-podium, Liam Everts blijft WK-leider in MX2

zo 23 maart 2025 16:28

Liam Everts is zondag als vierde geëindigd in de Grote Prijs MX2 van Europa. Dat was de derde manche van het seizoen. Everts blijft met zijn 4e plek leider in het WK-klassement. Even later vlamde Lucas Coenen naar plek 3 in de MXGP-klasse. Zo staat voor het eerst in 4,5 jaar nog eens een Belg op het podium.

Vorige week veegde Liam Everts (Husqvarna) in de tweede manche van het MX2-seizoen de 0 al weg. Hij knalde in de GP van Castilië naar winst na een zware blessure. Die opmars zette hij in het Franse Saint-Jean d'Angely, decor van de GP van Europa, keurig verder. In de kwalificaties nam hij de leiding in het WK-klassement over van Kay de Wolf, die een teleurstellende 29e plek liet noteren. Maar een tweede GP-zege op rij voor Everts? Dat zat er vandaag niet in. De twintigjarige Limburger parkeerde zich met een 3e plaats in de eerste reeks en een 5e plaats in de tweede reeks op stek 4 in de einduitslag. De zege was voor de Italiaan Andrea Adamo (KTM). Hij hield zijn Duitse teamgenoot Simon Längenfelder af. Die laatste nadert in het WK-klassement wel wat op de leider. Dat is nog altijd Liam Everts met 135 punten. Längenfelder telt nu 132 stuks. De Nederlandse wereldkampioen De Wolf, die uiteindelijk 5e werd in Frankrijk, staat nu derde met 130 punten. Sacha Coenen moest vrede nemen met plek 7 in de GP-uitslag na een spectaculaire val in de tweede reeks. Nicolas Vennekens werd 26e.

Eindelijk weer een Belg op het podium

In de MXGP-klasse zette Lucas Coenen even later opnieuw een straffe prestatie neer. De 18-jarige Brabander won eerder al de kwalificatierace in Frankrijk en reed vandaag 2 derde plaatsen bijeen. Dat was meteen ook goed voor de 3e plek in de GP-uitslag. Opvallend, want voor de laatste Belg op het podium van een MXGP moeten we al terug naar 2020. Op 1 november werd Clement Desalle ook derde in de GP van Italië. De winst was vandaag voor de Sloveen Tim Gajser, die beide reeksen won. De viervoudige wereldkampioen verstevigt zo zijn leidersplaats. De Fransman Romain Febvre werd tweede. Jago Geerts eindigde de GP van Europa op plek 24. Hij werd zondag negentiende in de eerste reeks en finishte niet in de tweede reeks (24e). Brent Van doninck staat nog aan de zijlijn met een dijbeenblessure. In het WK-klassement staat Coenen nu op plek 4, op 60 punten van Gajser. De volgende GP is op 6 april, op Sardinië.