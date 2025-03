Juventus schuift coach Thiago Motta aan de kant, met Kroaat Igor Tudor staat zijn opvolger al klaar

Wissel van de wacht bij de Italiaanse topclub Juventus. Hoofdcoach Thiago Motta is er na teleurstellende resultaten en twee zware nederlagen op rij ontslagen. De Kroaat Igor Tudor, met een verleden bij de Oude Dame als speler en assistent, neemt het stokje over.

Tegen Atalanta leed Juventus twee weken geleden zijn zwaarste thuisnederlaag in bijna 60 jaar (0-4), een week later ging het bij Fiorentina opnieuw met de billen bloot (3-0).

Het signaal voor het bestuur van Juventus om eindelijk toch eens in te grijpen. Want ook voor die twee recente nederlagen was het niet veel soeps. Juventus staat op een 5e plek, maar speelde al liefst 13 keer gelijk dit seizoen.

Het tegenvallende seizoen kost hoofdcoach Thiago Motta nu zijn job. De Italiaanse ex-voetballer kwam vorige zomer over van Bologna, waar hij wel furore maakte.

Zijn opvolger staat meteen al klaar. Juventus gaat verder met de Kroaat Igor Tudor. Hij was in het verleden al speler en assistent onder Pirlo bij Juve en hoofdcoach bij Hellas Verona, Marseille en Lazio. Sinds vorige zomer zat hij zonder club. Maandag leidt hij zijn eerste training.

Juventus hoopt in de laatste rechte lijn van de competitie nog wat plekken te winnen dankzij de trainerswissel. In de Champions League is de Turijnse club wel al uitgeschakeld door PSV.