Jelle Geens geeft meteen visitekaartje af in Australië bij eerste wedstrijd als wereldkampioen

Meteen raak bij zijn rentree in competitie. Jelle Geens heeft de Ironman 70.3 gewonnen in Geelong, Australië. Zo geeft de Belg meteen zijn visitekaartje af als kersvers wereldkampioen.

Onlangs settelde Jelle Geens zich met zijn gezin in Australië. De lucht down-under doet de Belgische triatleet duidelijk deugd.

In december werd hij wereldkampioen, vannacht nam hij voor het eerst deel aan de Ironman 70.3 in Geelong.

In "eigen" land kwam de 31-jarige Limburger als negende uit het water. Daarna haalde hij de koplopers snel in op de fiets en rukte hij op naar de 2e plek.

Vanaf de eerste meters van de halve marathon, die hij aflegde in 1u07'58", liet Geens geen twijfel bestaan over zijn goede vorm. Uiteindelijk won hij de 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen in 3u33'23".

De Belg haalde het voor de Australiër Jake Birtwhistle (3u34'08") en de Nieuw-Zeelander Tayler Reid (3u34'38").