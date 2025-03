Haas gaat in 1 week van hopeloos laatste in Australië naar 5e en 8e in China: "We hebben niet veel geslapen"

ma 24 maart 2025 06:25

Van een ommekeer gesproken. Vorige week was het kommer en kwel voor Haas in de openingsrace van de Formule 1. Eén week later schijnt de zon na de 5e plaats van Esteban Ocon en de 8e van Oliver Bearman. "Ik had getekend voor 1 puntje."

In de openingsrace van het F1-seizoen sloeg Haas maar een bleek figuur. Esteban Ocon en Oliver Bearman eindigden kansloos voorlaatste en laatste in de race en hadden nooit uitzicht op de top 10. "Vorige week zag het er slecht uit voor ons", weet Ocon. "We hebben niet veel geslapen sinds Melbourne en dat was het allemaal waard. We hebben echt alles besproken en we zijn erin geslaagd om de auto sneller te maken." Dat was duidelijk. Ocon rukte in de race op van plaats 11 naar plaats 7 - onder meer met een gewaagd manoeuvre door het gras om Kimi Antonelli in te halen - en na de diskwalificaties van de Ferrari's eindigde hij zowaar als 5e. "Eerlijk, het is een ongelooflijke ommekeer van het team. Iedereen heeft heel hard gewerkt om oplossingen te vinden. Proficiat ook aan Ollie (Bearman), dubbele punten zijn heel belangrijk voor ons. Met een alternatieve strategie heeft hij het gedaan en dat is mooi om te zien."

Ik had nooit verwacht dat we 14 punten zouden scoren vandaag. Ik had vooraf getekend voor 1 puntje. Ayao Komatsu, teambaas van Haas

Niet enkel Ocon eindigde in de punten. Bearman reed een slimme race en zag zich beloond met de 8e plaats. "Ik had geen punten verwacht, dus ik ben heel blij met het resultaat. Alles lukte en dat is een leuk gevoel."

Met die 5e en 8e plaats prijkt Haas plots met 14 punten op plaats 6 in het WK voor constructeurs. "Dit is een verbazingwekkende dag", jubelde teambaas Auyao Komatsu.

"Na de sprint hebben we de set-up van de auto helemaal omgegooid en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik had nooit verwacht dat we 14 punten zouden scoren vandaag. Ik had vooraf getekend voor 1 puntje. Dit is een fantastisch resultaat. Dit is de beste reactie die konden hebben na de valse start in Melbourne."

GP China klassement ranking Pos. Rijder Constructeur Tijd Punten 1 Oscar Piastri McLaren 1u30'55"026 25 2 Lando Norris McLaren + 9"748 18 3 George Russell Mercedes + 11"097 15 4 Max Verstappen Red Bull Racing + 16"656 12 5 Esteban Ocon Haas F1 Team + 49"969 10 6 Andrea Kimi Antonelli Mercedes + 53"748 8 7 Alexander Albon Williams Racing + 56"321 6 8 Oliver Bearman Haas F1 Team + 1'01"303 4 9 Lance Stroll Aston Martin + 1'10"204 2 10 Carlos Sainz Williams Racing + 1'16"387 1 meer tonen