Filippo Ganna: "Ik probeerde 2 goden van het wielrennen te volgen, het heeft me 2 jaar van mijn leven gekost"

Ganna leek definitief te lossen op de Poggio. "Ik heb meteen voor mijn eigen tempo gekozen op de Poggio. Ik weet welke waardes ik kan trappen tot op de top. In de afdaling heb ik dan alles gegeven en zo kon ik in de slotkilometer nog terugkeren."

"Ik ben heel tevreden over vandaag", reageerde Ganna na de finish. "Ik probeerde twee goden van het wielrennen te volgen, meer dan dit kan ik niet doen. Het heeft me twee jaar van mijn leven gekost."

De mentale kracht van Ganna om telkens terug te keren op Van der Poel en Pogacar was enorm. "Ik heb moeten plooien, maar ik ben nooit gebroken. Het team schreeuwde ook in mijn oortje dat ik moest volhouden. Dat gaf een extra boost."

"Ergens hoopte ik nog om in de sprint te winnen, maar er zat niets meer in mijn benen", zei Ganna, die zich net als Pogacar in de sprint een beetje liet verrassen. "Dat klopt, dat was misschien mijn enige fout."

Ganna eindigde ook in 2023 als 2e achter Van der Poel. "Hopelijk kan ik hier toch ooit een keer winnen. Als 2e blijf je de eerste van de verliezers. Misschien zal niemand deze 2e plaats onthouden en zal enkel Van der Poel herinnerd worden."