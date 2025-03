Biatlete Lotte Lie sluit beste seizoen in Wereldbeker af met 27e plaats op massastart in Holmenkollen

Biatlete Lotte Lie is zondag als 27e gefinisht tijdens de massastart van 12,5 km in het Noorse Oslo, de laatste WB-wedstrijd dit seizoen. Lie maakte 3 schietfouten. Dankzij die 27e plaats eindigt Lie als 22e in de Wereldbeker, haar beste resultaat.

Traditioneel wordt het WB-seizoen in biatlon afgesloten in Holmenkollen (Oslo). Lotte Lie was vrijdag als 21e geëindigd in de sprint en zaterdag als 17e in de achtervolging. Vandaag sloot ze haar seizoen af met plaats 27 op de massastart.

In die massastart verzeilde Lie (29) na een misser in haar eerste schietbeurt meteen achterin, in totaal maakte ze 3 fouten aan de schietstand. Uiteindelijk kwam ze meer dan 3 minuten na winnares Franziska Preuss over de finish.

Dankzij die prestatie legt ze in het eindklassement van de Wereldbeker beslag op de 22e plaats, dat is haar beste resultaat. Dit seizoen eindigde Lie, geboren in Noorwegen, 3 keer in de top 10 in een individuele WB-wedstrijd.

De jonge Maya Cloetens kon zich niet kwalificeren voor de massastart, maar beleefde het seizoen van haar doorbraak met onder meer een 8e plaats op het WK. Zij eindigt als 35e in het WB-klassement.

Dankzij die prestaties mogen de Belgische vrouwen zo goed als zeker met een team van 4 vrouwen naar de Winterspelen volgend jaar in Milaan en Cortina.