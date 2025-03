Eén brok emotie na de finish. Zijn bril verborg dan wel zijn ogen, maar de ontroering spatte van Mathieu van der Poel af na zijn triomf in Milaan-Sanremo. Terwijl hij nog luidkeels aan het hijgen was, viel hij meteen in de armen van zijn vriendin, Roxanne Bertels. Vechtend tegen de tranen en het ongeloof kwamen ook zijn ploegmakkers hem knuffelen. Bekijk de beelden hier.