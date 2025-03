Vendée Globe-held Denis Van Weynbergh laat Grote Markt in Brussel volstromen: "Dit kon ik me nooit voorstellen"

Zeiler Denis Van Weynbergh heeft een heldenontvangst gekregen op de Grote Markt in Brussel na zijn heroïsche toch in de Vendée Globe. "Het maakt me stil", genoot Van Weynbergh van de aandacht.

De 57-jarige Belgische zeiler Denis Van Weynbergh dobberde ruim 100 dagen in zijn bootje rond de wereld in de beroemde zeilwedstrijd Vendée Globe. Van Weynbergh schreef geschiedenis door als eerste landgenoot de race te finishen, al kwam hij net buiten de tijd binnen.

Toch kreeg Van Weynbergh zaterdag een heldenontvangst op het stadhuis in Brussel. Zo'n 3.000 fans waren toegestroomd om de Belgische zeiler toe te juichen. Van burgemeester Philippe Close kreeg Van Weynbergh een beeldje van Manneken Pis.

De 57-jarige zeiler noteerde eerst de woorden "We hebben allemaal een Vendée Globe in ons hart" in het Gastenboek van de stad, waarna hij zijn supporters begroette, die massaal waren opgedaagd.

In de mist van de rookbommen en het geluid van klaxonerende auto's verscheen hij op het balkon van het stadhuis, dat gedrapeerd was met Belgische vlaggen en een lang spandoek met de tekst "You did it, bravo Denis, de moed van een zeeman, de kracht van een avonturier."