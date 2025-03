Speelt Demi Vollering straks spelletje blufpoker in Milaan-Sanremo? "Misschien dat ik een keertje zal wachten"

Krijgen we na de Omloop opnieuw blufpoker te zien tussen de topploegen? Na haar overwinning in de Strade Bianche staat Demi Vollering als een van de favorieten aan de start van Milaan-Sanremo. Maar dat wil niet zeggen dat Vollering per definitie het heft in eigen handen zal nemen. "Het is aan de andere teams om van mij af te komen."

In de Omloop misrekenden de toppers zich door gebluf en gepoker op de koplopers en was een derde plaats het hoogst haalbare voor Demi Vollering.



Vollering toonde er wel dat ze in vorm was en die lijn trok ze door in de Strade Bianche, waar ze afrekende met Anna van der Breggen. Van der Breggen komt ze vandaag niet tegen in Milaan-Sanremo.



Maar met Lotte Kopecky krijgt ze een andere ex-ploeggenote tegenover zich. De twee vochten al een paar robbertjes uit als ploegmaats, maar vandaag strijden ze voor het eerst voor een andere ploeg.



"Het belooft een mooie strijd te worden. Lotte zal in orde zijn", vertelde Vollering voor de start in Genua. "Met haar moet je altijd rekening houden."



Over haar tactiek vandaag wilde Vollering niet te veel kwijt, al deed ze uitschijnen dat ze de koers zelf niet zal openbreken.



"Ik denk dat het aan de andere teams is om van mij af te komen. Al is een zware wedstrijd altijd lekker, natuurlijk. Maar misschien dat ik dit keer zelf een keertje zal wachten."



Krijgen we door die afwachtende houding straks opnieuw een tactisch steekspel te zien? Het zal koren op de molen van de vluchters zijn als de topploegen hun hoofd in het zand steken.