Roeselare krijgt het ondanks 3-0-zege niet cadeau van sterk Orion Stars

In de BeNe Conference heeft leider Roeselare zich niet laten verrassen door een sterk Orion, dat in elke set meedeed tot het slot. Als Roeselare woensdag wint in Goetinchem is het meteen zeker van de top 2 en een ticket voor de halve finales van de Belgische play-offs. Haasrode Leuven en Aalst wonnen zaterdagavond in Nederland, Achel beet thuis in het zand.