Ritwinnaar Wout Alleman verlaat Cape Epic na nacht in ziekenhuis door hevige maagproblemen

Dinsdag was nog een hoogdag voor Wout Alleman in de Cape Epic. De Belgische mountainbikekampioen won rit 3 aan de zijde van de Tsjech Martin Stosek.



Maar twee dagen voor het einde van de Cape Epic heeft Alleman moeten opgeven. Hij belandde afgelopen nacht in het ziekenhuis door intense maagproblemen.



"Wout had een erg zware nacht in het ziekenhuis", meldt zijn ploeg Buff-Megamo. "Hij is nu terug in het appartement aan het rusten, maar het is duidelijk dat de race verderzetten geen optie was."



De 29-jarige Alleman werd het slachtoffer van hevige braak- en buikloopaanvallen. Volgens zijn entourage is dat een mogelijk gevolg van een vergiftiging via vervuilde plassen op het parcours in de vrijdagrit.