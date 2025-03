Regenjasjes bij de vleet: hondenweer in Milaan-Sanremo, beterschap en rugwind in de finale?

Er werd gevreesd voor een uitgeregende Milaan-Sanremo en helaas voor de renners zijn de weergoden voorlopig op de afspraak. Tijdens de eerste uren van La Primavera hebben de renners al de nodige regendouches over zich gekregen. Beenstukken en regenjasjes zijn bijzonder populair. Al is er ook hoopgevend nieuws: tijdens de finale zou de hemel opklaren.

We zijn het na de edities van de jongste jaren al even niet meer gewoon, maar het lentegevoel ontbreekt vandaag in Milaan-Sanremo.

In Pavia, waar rond 10 uur het startschot gegeven werd, zagen we al stevig ingeduffelde renners.

Bij een graad of 5 was een extra laagje kledij geen overbodige luxe en tijdens de eerste twee wedstrijduren zijn de hemelsluizen al meermaals opengegaan.

Zijn we op weg naar een slijtageslag? Het weer zal zeker een impact hebben, maar de weergoden zetten anderzijds twee gezichten op.

Volgens de laatste voorspellingen zouden de mannen (en ook de vrouwen) deze namiddag aan de grootste buien ontsnappen en zou het min of meer droog moeten blijven.

Nog een factor om rekening mee te houden: op de hellingen blaast de wind behoorlijk krachtig in het voordeel. Laat het dus maar aanvallen regenen met de rugwind.