Oscar Piastri pakt zijn 1e pole uit F1-carrière, George Russell parkeert zich tussen de McLarens in China

McLaren opnieuw boven in de Formule 1. Na een Lewis Hamilton-interval in de sprintrace in China, neemt de Britse renstal over. Althans: Oscar Piastri. De jonge Australiër pakte zijn eerste polepositie voor de verrassende George Russell en ploeggenoot Lando Norris. Max Verstappen parkeerde zijn Red Bull op P4 voor zondag.