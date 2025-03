Obasuyi en Rosius hinken op twee gedachten na WK-finale: "Met een betere start had er meer ingezeten"

za 22 maart 2025 16:36

Michael Obasuyi en Rani Rosius mogen tevreden terugblikken op hun WK atletiek indoor, met respectievelijk een 5e en een 7e plek in de finale. Beide Belgen baalden wel door hun aarzelende start. "Er had meer ingezeten", klinkt het haast in koor.

Met 7"60 liep Michael Obasuyi zondag in de finale van de 60 meter horden zijn snelste chrono van het toernooi, maar een medaille leverde dat niet op: de Belg strandde als 5e op 5 honderdsten van het brons. "Ik heb het goed gedaan. Maar dan zie je wat er nodig was voor een medaille", hinkt Obasuyi op twee gedachten. "Mijn start was niet goed. Dat blijft een werkpunt. Maar die 5e plaats, eigenlijk een 4e samen met de Italiaan Simonelli (die net als Obasuyi 7"60 noteerde, red, is heel erg goed. Al was dit weer een kans op een medaille en dat is het gevoel waarmee je naar huis gaat." Met zijn 5e plaats deed Obasuyi een positie beter dan tijdens het EK van amper 2 weken geleden. "Ik kan heel trots zijn op mijn indoorseizoen. Ik haal opnieuw 2 finales." "Mijn 5e plaats op dit WK is ook beter dan mijn 7e plek van vorig jaar. En wat ik laat zien vanaf de 2e, 3e horde is veelbelovend voor de zomer. Ik blijf werken aan die start en als alles eens samenvalt, zit er iets heel moois aan te komen. Ik kan dus heel tevreden zijn, maar ik had heel graag mijn eerste medaille gewonnen."

Michael Obasuyi

Rosius: "Er had meer ingezeten"

Dezelfde gevoelens - blijdschap om de finaleplaats, treurnis om de gemiste medaillekans - overheersen ook bij Rani Rosius, die knap 7e werd in de WK-finale op de 60 meter. "Mijn hoofd was er niet echt bij vandaag. Dat zie je aan mijn reactietijden. Die waren allesbehalve goed. Maar het is wel geweldig om opnieuw in de finale te staan en opnieuw zo'n sterke tijd te lopen. Het WK is zeker en vast zeer geslaagd." Rosius liet 7"14 optekenen, waarmee ze 7 honderdsten van het brons verwijderd was. "Je gaat altijd voor wat mogelijk is. Met een betere reactietijd had er meer ingezeten", beseft de 24-jarige sprintster, die wel tevreden terugblikt op haar indoorseizoen. Ze liep de finale op het EK én het WK en scherpte het Belgisch record ook aan tot 7"08. "Tuurlijk ben ik tevreden, wat kun je nog meer verwachten? Ik zet kleine stappen vooruit en nu is het toewerken naar het outdoorseizoen."