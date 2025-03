Met tactische masterclass en machtige sprint wint Van der Poel opnieuw Milaan-Sanremo: "Denk dat ik hen verraste"

"Het is moeilijk om te geloven", opende Mathieu van der Poel zijn flashinterview. "Ik was naar hier gekomen om te winnen, maar we wisten dat Tadej heel sterk zou zijn."



"Ik voelde me heel goed op het einde, al was dat in het begin anders met koude en regen. Maar eens we aan de kust kwamen kreeg ik een beter en beter gevoel."



Dat bleek bij zijn reacties op de aanvallen van Tadej Pogacar. Enkel Filippo Ganna en de Nederlander konden de wereldkampioen volgen. "Tadej was de sterkste op de beklimmingen, maar met ons 3 was de samenwerking goed omdat we dan elk een podiumplek hadden."



"Mijn finish lag op de Poggio omdat ik wist dat Tadej me daar nog zou proberen te lossen. Maar ik voelde me goed en probeerde nog te counteren. Maar hij kwam nog terug."



Zo zouden Van der Poel en Pogacar er een zinderende finale van maken, samen met Filippo Ganna die nog eens terugkwam.



"Ik wist dat de andere twee een lange sprint wilden en ze dachten waarschijnlijk dat ik zo kort mogelijk wilde sprinten. Ik denk dat ik ze verraste door op 300 meter te gaan, maar ik voelde me sterk genoeg om te blijven gaan. Het bleek de juiste tactiek."



Voor Alpecin-Deceuninck is het de derde triomf op een rij op de Via Roma. "Dat is uniek. Winnen in Sanremo is speciaal, maar ik klop twee geweldige renners. Het is een eer voor me."