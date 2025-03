Lotte Kopecky staat te trappelen voor seizoensopener in Milaan-Sanremo: "Laatste weken veel progressie geboekt"

Eindelijk die langverwachte opener van haar voorjaar. Lotte Kopecky staat te trappelen om aan de "historische" Milaans-Sanremo voor de vrouwen te beginnen. De Belgische voelt zich klaar om te knallen en maakte veel progressie de jongste weken. "En ook het parcours moet me liggen", vertelde de wereldkampioene vooraf.

Eerste keer Milaan-Sanremo, eerste koersdag voor Lotte Kopecky . Dat wil zeggen dat er nog veel onzekerheden zijn, ook bij Kopecky zelf. "Ik heb geen flauw idee wat voor scenario we zullen krijgen. Er is veel mogelijk. Maar ik heb zin om te koersen en ga mijn instinct volgen." In startplaats Genua werden de rensters getrakteerd op regen, kunnen die omstandigheden in het voordeel van Kopecky spelen? "Normaal gezien zou het droog moeten blijven tijdens de wedstrijd." "Maar het zal wel een snelle wedstrijd worden door de wind in de rug. Ik hoop dat er een zonnetje zal verschijnen tijdens de afdaling van de Poggio."

Ik heb veel progressie geboekt, al weet ik niet of dat voldoende is om voor de prijzen mee te doen.

Normaal gezien is Kopecky al veel vroeger te zien in het voorjaar. Nu moest ze lang geduld oefenen om te pieken in het monument. Hoe kijkt ze naar haar kansen?

"Het is moeilijk om te zeggen dat ik vandaag meteen kan winnen", blijft ze op de vlakte. "Maar ik heb de laatste weken veel progressie geboekt. Al weet ik niet of dat voldoende is om voor de prijzen mee te doen."

"Het is wel een parcours dat me moet liggen en ik ben er klaar voor."

Al loert er stevige concurrentie om de hoek: "Er zijn al een paar rensters die een visitekaartje hebben afgegeven dit seizoen met Elisa Longo Borghini en Demi Vollering. En ook die taaie Marianne Vos kan zich vastbijten op de Poggio", besluit de wereldkampioene.