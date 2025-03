Lotte Kopecky rolt rode loper uit met de benen en het hoofd: "Ik moest alle zeilen bijzetten"

Lotte Kopecky eindigde 10e op de Via Roma, maar haar glimlach sprak boekdelen. Met de zege van ploegmate Lorena Wiebes kon de wereldkampioene alleen maar tevreden zijn. "Het zou dom geweest zijn van ons om te verliezen als we weten dat wij de snelste vrouw in het peloton hebben", legde ze het tactische plan uit.

Lotte Kopecky stond te glunderen in Sanremo. Logisch ook, want met Lorena Wiebes bleef de laureate van de eerste Milaan-Sanremo Donne binnen de schoot van SD Worx-Protime.

"Lorena heeft de perfecte koers gereden", vertelde Kopecky kort na de zinderende ontknoping. "Ze maakt het fantastisch af."

Wiebes was de snelste na een koers die nooit echt in vuur en vlam stond. In het laatste uur ging het snoeihard, maar aanvallen bleven uit op de hellingen.

"Ik had verwacht dat een andere ploeg de koers er harder zou maken en er iets zou proberen, maar dat bleef uit."

"Wij hadden Lorena en het zou dom geweest zijn om te verliezen als we weten dat we de snelste vrouw in het peloton hebben."

Kopecky bereikte de top van de Poggio rond de 10e plaats, Wiebes draaide nog beter voorin mee.

"Op de top van de Poggio was het duidelijk dat we voor haar zouden rijden", aldus Kopecky, die na de aanval van Elisa Longo Borghini nog wel vol aan de bak moest met een lange lead-out.

"Ik wilde niet te snel terugkeren, want dan zouden ze achter mijn rug misschien nog eens gaan. Maar in het slot moest ik toch alle zeilen bijzetten."

"Ik heb geen seconde getwijfeld en zag dan hoe Lorena het afmaakte. Fijn! Mijn gevoel? Ik ben zeker niet ontevreden."