Lorena Wiebes kopieert met Lotte Kopecky finale van vorig jaar bij de mannen: "Ik ben haar enorm dankbaar"

De allereerste winnares van de kersverse en nieuwe Milaan-Sanremo. Zo mag Lorena Wiebes zich tot het einde der tijden noemen. Dat dankzij Lotte Kopecky. De wereldkampioene cijferde zich helemaal weg om een aanval te pareren in het slot. "Ik moést dit teamwerk wel afwerken", bedankt Wiebes haar wel duizend keer.

"Ik besef het nog niet zo goed", schuddebolt Lorena Wiebes na haar triomf in de vernieuwde Milaan-Sanremo. Na een late uitval pakte ze alsnog de zege in een sprint tegen Marianne Vos.

"Ik moést dit teamwerk wel afwerken. Daar ben ik erg dankbaar voor. Wat Lotte deed in de finale ... Ik kan enkel dankbaar zijn."

"Winnen in de sprint was een van de opties. Ik voelde me goed op de Cipressa en de Poggio, waar ik steeds vooraan zat. Ik wist dat ik erbij zou zijn voor de winst."

Tot Longo Borghini een verschroeiende aanval plaatste: "Maar dankzij een fantastische Lotte Kopecky kwam het toch nog goed. Ik weet hoe sterk ze is."

"Vos verraste me nog een beetje, maar ik had genoeg over voor de zege.

Deze staat heel hoog op mijn palmares", besluit Wiebes.