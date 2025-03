Karl en José zagen de mooiste Milaan-Sanremo ooit: "Pogacar zal Van der Poel eraf moeten rijden om te winnen de komende weken"

za 22 maart 2025 18:50

Ze zaten vandaag niet in de commentaarcabine, maar Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer hebben met volle teugen genoten van Milaan-Sanremo. Een spetterende finale deed ons duo likkebaarden. "Misschien is het wel goed dat Tadej Pogacar vandaag niet gewonnen heeft", klinkt het. "En op de Poggio wist je bij wie het overwicht lag."

Was dit de mooiste Milaan-Sanremo ooit?

José: "Bij mijn weten wel. De meest stresserende in elk geval." Karl: "Eerlijk. Ik begon met frisse tegenzin te kijken omdat je uitgaat van het vaste stramien van elk jaar. Maar de 3 tenoren hebben het lelijkste en saaiste monument van een nieuwe laag bladgoud voorzien. Het was fantastisch." "Misschien heeft UAE, ook al wonnen ze niet, de code van Sanremo wel gekraakt vandaag. Wie heeft het al aangedurfd om van aan de voet van de Cipressa aan te vallen? Toen Wellens aanging, dacht ik eerst: wat doet die nu? Maar dan werd Pogacar door Narvaez gebracht en begon het spel." "Als Pogacar deze koers ooit wil winnen, dan moet het ook weer op deze manier ... Misschien is het wel goed dat hij vandaag niet won, want dat wil zeggen dat hij zal terugkomen." José: "Weet je wat straf is? Stel dat Ganna niet meerijdt bij die 3, dan krijg je een totaal andere koers. Maar dat is niet. Die 3 kampioenen rijden gewoon door. Misschien wetende: ik kan niet winnen, maar ik rijd toch. Gokken zit er bij die mannen niet in. Dat is van deze tijd." Karl: "Die mannen hebben niet gerekend. Enkel Mathieu van der Poel heeft in de

sprint nagedacht. Hij heeft die heel slim aangepakt. Hij wist dat hij 4 lengtes had op Pogacar. Waar zou Pogacar die nog goedmaken op 300 meter?" José: "Zeker als je die sprint van boven ziet. Er komt zelfs niemand in de buurt. Hij was de meest explosieve. Hij mag nog 100 meter verder gesprint hebben. Niemand zou erover komen."

Typisch Van der Poel

Waar en wanneer wisten jullie zeker: het is vandaag voor Mathieu van der Poel? Karl: "Op de top van de Poggio. Na de counter van Mathieu op Pogacar. Daar wist je: het overwicht zit bij Van der Poel, hij heeft alles onder controle. Dat was een mentale tik voor Pogacar." José: "Het is fantastisch, maar je moet het aandurven op dat moment. Typisch Van der Poel." Karl: "Pogacar op zijn buurt was al aan het knallen van aan de voet. Ik denk dat hij een beetje schrik had van Ganna." José: "Dit wordt sowieso meegenomen naar de Ronde van Vlaanderen." Karl: "Ik heb ze nog nooit zo dicht bij elkaar geweten. Ik kan mij wel niet voorstellen dat hij niets meer voelt van die valpartij." "En ik denk dat er op een berg in Tenerife perfect werk geleverd zal moeten zijn. Wout van Aert is gewaarschuwd: hij zal beter moeten zijn dan datgene wat we het laatste jaar van hem gezien hebben." "Let ook op de ploeg rond Van der Poel. Groves kan heel belangrijk worden en ze hebben ook Philipsen en Vermeersch. Met een veel kleiner budget zullen ze hun voet naast UAE kunnen zetten dit voorjaar."

Wout van Aert is gewaarschuwd: hij gaat beter moeten zijn dan datgene wat we het laatste jaar van hem gezien hebben. Karl Vannieuwkerke