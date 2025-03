Icoon in bokswereld door "Rumble in the Jungle", steenrijke grillverkoper ernaast: wie was woelwater George Foreman?

za 22 maart 2025 10:29

De affiche van 'Rumble in the Jungle' en George Foreman als grillverkoper.

Bokslegende George Foreman is niet meer. Het zwaargewicht, vandaag de dag nog steeds wereldberoemd door de iconische bokskamp 'Rumble in the Jungle', werd 76. Maar naast zijn rijke bokscarrière had Foreman een gekleurd leven. Van een grillimperium tot een handvol huwelijken: dit was het leven van de Amerikaan die zijn weg uit de armoede knokte.

Op 10 januari 1949 ziet George Edward Foreman het levenslicht in Marshall, Texas. In zijn vroege jeugdjaren wordt het meteen duidelijk dat hij zal moeten knokken in het leven. Iets wat hij leert van zijn alleenstaande moeder, die 7 kinderen onder haar hoede meeneemt naar Houston. Een vlekkeloze loopbaan op de schoolbanken zat er voor Foreman niet in, die dankzij zijn postuur - al snel groeide hij uit tot een spierbundel van 1,92 meter - zijn vuisten kon gebruiken om naam te maken in de straten. Het sociale project Job Corps pikte Foreman van straat en dropte hem in de boksring. "Ze hebben me echt uit de goot gered", zei hij er achteraf over. Meteen het startpunt van zijn rijke bokscarrière.

George Foreman als 19-jarige in 1968.

(Anti)climax in Rumble in the Jungle

Op 19-jarige leeftijd kwam de bevestiging dat Foreman gemaakt was voor de sport. In 1968 pakte hij goud op de Olympische Spelen in Mexico-Stad. Het signaal voor de jonge Amerikaan om zich te storten op een profcarrière. Een die hij kleurde door 37 kampen op rij te domineren. Daarbij klopte hij ook Joe Frazier in Jamaica anno 1973. Dat met een technische K.O. in de tweede ronde. Frazier? Die zag het canvas meer dan hem lief was van erg dichtbij. In het jaar erna verdedigde hij zijn wereldkampioenentitel tweemaal met succes. En dan volgde de meest legendarische kamp uit de geschiedenis.

Iedereen vreesde voor het leven van Ali in Rumble of the Jungle. Freddy De Kerpel

Tegen ene Muhammad Ali verdedigde Foreman zijn titel in Kinshasa. De kamp werd daarom omgedoopt tot 'Rumble in the Jungle'. "Iedereen vreesde voor het leven van Ali", vertelde Freddy De Kerpel onlangs, bij de 50e verjaardag van de wedstrijd, aan Sporza Daily. Maar het onmogelijke gebeurde: de overmoedige Foreman trapte in de val van Ali, waarna het licht uitging in de 8e ronde. Na jaren dominantie werd het bekendste boksmoment in de geschiedenis zijn persoonlijk dieptepunt.



"Niemand had gedacht dat dat ging gebeuren. "The great man did it", riepen de commentatoren. Ali was al een "great", maar die wedstrijd heeft hem een mythische status gegeven."

Het leven na(ast) het boksen

Door het verlies in Afrika brak er iets in Foreman. De publieke vernedering zorgde voor twijfels in zijn hoofd. In 1977 gaf hij er de brui aan na een nieuwe nederlaag en stortte hij zich op zijn geloof. Net dat geloof - ook in een betere wereld - zorgde voor een opmerkelijke comeback. Tussen 1987 en 1997 zamelde hij geld in voor een jeugdcentrum dat hij uit de grond had gestampt in Texas. Om jongens zoals hij van straat te houden. Uiteindelijk klokte hij af op 76 overwinningen en 5 nederlagen. Foreman moest op zoek naar een nieuwe passie en vond die ... in de verkoop. In de jaren 90 werd hij het gezicht van het merk Salton, dat een kookgrill naar de legendarische bokser vernoemde. Een megasucces, want Foreman en zijn partners streken meer dan 125 miljoen euro op. Het product werd bij Amerikaanse gezinnen zo ingeburgerd dat het zelfs een kleine bijrol kreeg in wereldberoemde serie The Office.

De befaamde grills van George Foreman.