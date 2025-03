Hubo verrast leider Aalsmeer op slotspeeldag, Bocholt komt nog op gelijke hoogte

Op de slotspeeldag in de Super Handball League heeft Hubo verrassend leider Aalsmeer over de knie gelegd. Nummer 2 Bocholt ging winnen bij Hurry Up en nummer 3 Volendam raakte niet voorbij hekkensluiter Sasja. In de halve finales speelt Bocholt volgend weekend tegen Volendam, Aalsmeer neemt het op tegen Wezet.