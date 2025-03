Hoe evalueert Ruben Van Gucht Milaan-Sanremo Donne? "Zag veel te weinig initiatief en Kopecky speelde heel even met vuur"

De eerste editiie van Milaan-Sanremo Donne 2.0 zit erop. Onze commentator Ruben Van Gucht zat op het puntje van zijn stoel voor de finale over de Cipressa en de Poggio. Toch blijf hij ietwat teleurgesteld achter. "Wat hebben we gezien van Demi Vollering?"

"Wat zij moeten doen, is explosiviteit van de sprinter afmatten. En zoiets moet al op de Cipressa gebeuren. Om er tenminste voor te zorgen dat dat net de inspanning te veel is voor een goede sprinter."

"Niewiadoma is een beetje hetzelfde type renster. Ook zij moet het hebben van de lange inspanning."

"Ter hoogte van de Sanctuario zat ze nog in 10e positie. Als je daar je aanval moet gaan inzetten, dan moet je eerst al 9 rensters voorbij. Pas op 50 meter van de top kwam ze echt vooraan piepen. Veel te laat."

"Maar wat hebben we gezien van Vollering? Het klopt dat dit soort beklimmingen inderdaad niet superlastig zijn. Maar alles hangt natuurlijk ook af van je positionering."

Hebben Vollering en co. de Capi, de Cipressa en de Poggio dan verkeerd ingeschat? Dachten ze dat die hellinger lastiger waren?

"Er zijn 5 rensters in het peloton die sneller zijn in een sprint op het vlakke dan Vollering. Het is net andersom: Vollering moet de anderen eraf rijden om te kunnen winnen in Milaan-Sanremo."

"Ik las vooraf een hele vreemde uitspraak van Demi Vollering, die vertelde dat ze afwachtend zou rijden en dat het aan anderen was om haar eraf te rijden. Ze schat zichzelf dan toch totaal verkeerd in."

“Demi Vollering bijvoorbeeld. Zij had op dat moment nog 2 ploegmakkers bij zich. Ook Kasia Niewiadoma. Er waren genoeg ploegen om de wedstrijd lastig te maken. Eerst op de Cipressa en later op de Poggio."

Naar wie kijk je dan? Niet naar SD Worx, want zij hebben de sprinter in huis...

"Labous heeft op de Poggio wel eens een versnelling geplaatst, maar zij had meteen het hele peloton in haar wiel. Dat is gewoon veel te mager. De Cipressa is bijvoorbeeld niet aangegrepen om het Wiebes lastig te maken."

"Maar met een kritische bril ben ik toch enorm op mijn honger blijven zitten. Want op die ene aanval van Longo Borghini na in het slot, hebben we veel te weinig initiatief gezien van rensters die het initiatief moesten nemen."

Hoeveel procent van de zege van Lorena Wiebes kunnen we op naam schrijven van Lotte Kopecky?

"Tja, moeilijk te zeggen, want ik vond Wiebes wel zeer goed. Wiebes is bijna nooit uit de eerste 5 geweest op de beklimmingen, toch? Ik kan het dus niet in een percentage uitdrukken."

Maar toch: zonder Kopecky geen zege voor SD Worx-Protime? Als zij die lange inspanning in de straten van Sanremo niet doet, dan wordt er niet gesprint en pakt Longo Borghini de overwinning.

"Er was maar één iemand bij machte om dat gat toe te rijden, en dat was een altruïstische Kopecky. Die er als wereldkampioen geen probleem mee heeft om meteen de knop om te draaien na de Poggio."

"Al moet ik zeggen dat Kopecky wel een klein beetje met vuur gespeeld heeft. Want in plaats van boven op de Poggio in derde of vierde stelling op te draaien, komt ze pas als tiende door. Ze komt achter Vos en Labous te zitten en laten een gaatje op de koplopers."

"Voor hetzelfde geld komen Vos en Kopecky niet meer aansluiten. Het moest misschien maar 300m langer duren vooraleer ze weer bij Wiebes komen en ze krijgen het gat niet meer dicht op Longo Borghini."

Moet Kopecky dat als wereldkampioene wel doen?

"Ja. Ik ben ervan overtuigd dat ze zelf de sprint tegen Vos zou verloren hebben. Als Wiebes er nog bij is, dan is dat de vooruitgeschoven vrouw."

"Het alternatief van Kopecky was om het te proberen op de Longo Borghini-manier. Maar daarvoor heeft ze zich dus op de Poggio in een slechte situatie gemanoeuvreerd. Want ja, ze draaien boven op de Poggio te ver op."

"Desondanks heb ik de indruk dat er meer dan overschot genoeg was, want ja, anders kan ze die inspanning niet meer leveren in het slot."

Kopecky lijkt in elk geval klaar voor de Vlaamse klassiekers?

"Dat denk ik wel. Doe hier nog een paar weken bij. Ze heeft altijd verwezen naar de Ardense klassiekers, maar het is nu al duidelijk dat we ook in Vlaanderen de beste Kopecky gaan zien."

"Ik denk ook wel dat de inspanning van vandaag de rangorde duidelijk heeft gemaakt. Lorena Wiebes heeft haar klassieker al binnen. Die zal er alles aan doen om Kopecky te helpen in de wedstrijden die eraan zitten te komen."

"Ik denk dat ze dit niet zo snel zal vergeten. Want deze zege voor Wiebes was met zekerheid onmogelijk als Kopecky er niet was."